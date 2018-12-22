Общество

26 минут назад

Конфликт водителей на узкой дороге попал на видео

376
#уличный конфликт
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Конфликт водителей на узкой дороге попал на видео

Водители решали: кто кого не пропустил.

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В Липецке конфликт двух водителей попал на видеозапись очевидца. Судя по ней, крупный мужчина в красной куртке был возмущен маневром второго водителя, на видео он невысокого роста.

Крупный мужчина идет врукопашную на невысокого, первого пытается остановить жена. Эмоции нарастают, дело доходит до толчков, но вмешательство миротворца завершает ссору.
376
#уличный конфликт
1

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