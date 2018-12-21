36-летнему липчанину требуется помощь на операцию по пересадке костного мозга

О своем диагнозе — остром лимфобластном лейкозе 36-летний липчанин, отец двоих детей Дмитрий Мещерин узнал в апреле нынешнего года.

Дмитрий Мещерин живет в Липецке, у него жена и двое детей, а еще весной ему установили диагноз - острый лимфобластный лейкоз. И филадельфийская хромосома, из-за которой невозможно провести лечение путем химиотерапии. О своем заболевании мужчина узнал в апреле. «Весной Дмитрий заболел ОРВИ, почувствовал слабость, пошел в поликлинику, - рассказала супруга мужчины Ирина. - Я настояла, чтобы муж сдал также анализ крови, с этими анализами обратились к гематологу. Гематолог заподозрила, что проблема серьезнее, чем обычное ОРВИ, и уже в апреле был установлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз».

Сейчас Дмитрий проходит лечение в Липецке — еженедельные курсы химиотерапии, однако из-за особенностей, которые связаны с филадельфийской хромосомой, требуется трансплантация. Медицинское заключение о необходимости проведения операции трансплантации костного мозга было выдано в мае в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии.

Семья искала донора в России — в течение пяти месяцев Дмитрию пытались найти генетического близнеца. В национальном реестре базы данных доноров отобрали пятерых возможных кандидатов, проверка совместимости с донором обошлась семье в 52 тыс. рублей за каждого, не считая необходимых ежемесячных анализов. К сожалению, ни один из претендентов не подошел.

Врачи предложили расширить сферу поиска и обратиться за помощью к немецким специалистам для поиска донора за рубежом: там большая база доноров, и шанс на то, что найдется генетический близнец, выше. «Нам выставили счет на 23 000 евро, и в качестве аванса для начала поиска донора мы уже оплатили 6 000 евро», - добавила Ирина.

В целом на поиск донора требуется найти 1 275 000 рублей. Семья будет рада любой помощи, которая даст Дмитрию шанс на жизнь.

Мещерин Дмитрий Владимирович

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