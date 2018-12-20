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Чиновники мэрии и полицейские сорвали празднование Нового года жителям Манежа

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#торговля
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Чиновники мэрии и полицейские сорвали празднование Нового года жителям Манежа

У общежитий и молодоженок на улице 50 лет НЛМК разорили торговую точку «юриста» Видади Адил-Аглы, в которой нашли полтонны пивасика, 50 бутылок безакцизной «водки» и несколько флаконов элитного алкоголя - одеколоны «Шипр» и «Босс».

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Сегодня на глазах у изумленных обитателей общежитий и молодоженок улицы 50 лет НЛМК специалистами управления потребительского рынка администрации Липецка и АО «ЛГЭК» была прекращена при силовой поддержке сотрудников полиции деятельность незаконного объекта нестационарной торговли.

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Ровно в 9.00 в двери с прорезанным оконцем для ночной выдачи товара (киоск функционировал круглосуточно) вошел заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Илья Глазунов и попросил двух продавцов пенсионного возраста собрать вещички и выйти на улицу. Чиновник сообщил им пренеприятнейшее известие: торговая точка закрывается навсегда.

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- А Виталику можно позвонить? - поинтересовалась «старший продавец».

Виталиком оказался «ипэшник» Видади Адил-Аглы. Он был чрезвычайно возмущен визитом непрошеных гостей и сообщил, что немедленно выезжает на урегулирование конфликта.
  
Однако коммерсанта не ждали. Женщин поторопили забрать вещи, а работники одного из муниципальных предприятий, которые прибыли на демонтаж павильона, стали выносить из него на улицу холодильники и товар. Товар был и обычный для таких забегаловок - лапша быстрого приготовления, колбаса, минеральная вода, и не очень обычный. Так, в павильоне нашлись четыре десятка 10-литровых пластиковых канистр с этикетками «Спирт этиловый». Тут же - двадцатилитровая канистра с указанием на то, что в ней некогда хранился ароматизатор идентичный натуральному «Черника». На двух прилавках тесным строем стояло пиво - в стекле и пластике. В углу за пустыми ящиками нашлись короб с водкой и еще два целлофановых пакета с «огненной водой». На этикетках указаны марки спиртного: «Царская охота» и «Родник Сибири», однако у специалистов управления потребрынка возникло подозрение, что это - паленка, ибо никаких акцизных марок на бутылках не было.

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  - Торговать спиртным в такого рода объектах запрещено, - сказал Илья Глазунов.

Он же показал корреспонденту GOROD48 необычные документы на право торговли в этом месте ИП Видади Адил-Аглы. Подлинником в разрешении была лишь последняя страница с синими печатями и подписями сторон: правом на аренду предпринимателя наделила в 2013 году начальник управления имущественных и земельных отношений администрации области Ольга Крючкова. Но этот договор разрешал, по словам Ильи Глазунова, торговать из «сенцовского» киоска с 20.12.2013 года до 27.12.2014 года. Поэтому, чтобы не заморачиваться получением нового разрешения, Виталик сделал себе новый документ, напечатав несколько первых его страниц, разрешающих ему торговлю до 2024 года.

- Предприниматель прикрылся этим липовым документом, но сегодня его абсолютно незаконной торговой деятельности пришел конец. Мы сносим этот павильон, вывозим его на нашу штрафплощадку. При желании его владелец может позже забрать свой металлолом, предварительно оплатив затраты администрации города на демонтаж, - сказал Илья Глазунов.

Такое положение дел прибывший на стареньком «Форде-Мондео» Видади Адил-Аглы назвал «беспредельством». Мол, он, юрист, российские законы знает. И никаким «бандитам» не позволит себя обобрать. Впрочем, особо предприниматель не рыпался. Очевидно, его испугало большое количество полицейских, самым старшим из которых был офицер в погонах подполковника. Также не давали расслабиться несколько «космонавтов», представляющих ОБ ППСП УМВД РФ по Липецкой области «Молния». Такая силовая поддержка охладила пыл коммерсанта, который даже не бравировал членством в «Единой России» - пару лет назад, по рассказам чиновников, он предъявлял на такого же рода разборках членский билет правящей партии.

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Пока сотрудники ЛГЭКа срезали незаконно проброшенные предпринимателем в павильон провода, а рабочие разламывали его винокурню, Виталик тут же организовал эвакуацию товара. В прибывшую «ГАЗель» продавщицы и пара прибывших соотечественников босса споро таскали вынесенный на улицу товар, а полицейские составляли акт изъятия алкоголя непонятного происхождения.

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- А нам сейчас куда? - спросили у хозяина продавщицы.

- Везем все на 19-й! - ответил Виталик.

А полицейским и чиновникам он сообщил, что этого «беспредельства» так не оставит:

- Еду к прокурору! - Видади Адил-Аглы хлопнул дверью своего «Форда» и куда-то укатил.

Наблюдавшая за происходящим комендант одной из соседних общежитий перекрестилась. Мол, наконец-то убрали отсюда эту клоаку. Женщина говорит, что весь Манеж знал эту точку, где в любое время дня и ночи местная алкашня покупала спиртное.

Игорь Луговой
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#торговля
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Комментарии (30)

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От этого чурбана

1 минуту назад
Весь " Спутник" плачет!Паленая водка продается годами-170 рублей за пузырь-0,7. Менты все знают, , изредка подъезжают за бабками! А поскольку особой очереди за этим пойлом нет, единственный способ выжить- наркота! Нужно заканчивать с зтим "бизнесом" и отправить его в тырьму , а потом на Родину, если выживет!
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САШОК КАНАНЫХИН

8 минут назад
Как ответит Липецк, я не спец в сортах говна торгует отравой значит чурка
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Работник

8 минут назад
и возле магазина Хомяк, вход в частное помещение, тоже круглые сутки водка рекой льется, так что местной "интеллигенции" есть еще куда сходить в Новогоднюю ночь , господа чиновники мэрии и полицейские вам не удастся сорвать праздники, русский народ не победим в этом направлении)))
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гость

19 минут назад
На остановке Воровского пиво,водка круглые сутки!
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Пенсионер

24 минуты назад
А сколько времени существует это заведение?
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ёпт

32 минуты назад
Унитаз в павильоне. Как он функционировал то?
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Ахмед

35 минут назад
"Виталик" позвони Ашотику!!! Всё решим брат, по нашему, по-кавказски
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Прохожий

36 минут назад
Покупать товар в таких ларьках- это надо опуститься на самое дно. Сжечь все ларьки. А то какой то привет из 90 -х. Да и самое главное НАКАЗАТЬ ЖОСТКО тех , кто дал разрешение на установку и торговлю.
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ёпт

37 минут назад
Забавное видео. Понятно что такие клоаки надо сносить. Их, кстати, полно по городу, торгующих полёнкой. И у Виталика наверняка не один такой киоск. Что там на 19-ом у него? С автолавками тоже надо разбираться. Они подключены к розеткам прибитыми к деревьям и многие автолавки стоят на газонах. Виталика надо по полной наказать за торговлю полёнкой.
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Люба

41 минуту назад
Для профилактики надо было дубинкой по черепу ему дать,это же террорист травить население отравой
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