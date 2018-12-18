На погашение исков автомобилистов из бюджета Липецка выделят 7,2 миллиона рублей

Депутаты горсовета уточнили параметры муниципального бюджета этого года.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета депутаты с подачи мэрии увеличили доходи и расходы городской казны на 29,5 млн рублей.



Депутатам пояснили, что в муниципальную казну поступило на 84,4 млн рублей больше, чем предполагалось изначально. Также на 12,9 миллиона рублей попало в городскую казну больше, чем рассчитывали в мэрии, от патентов самозанятых граждан.



Примечательно, что из новых предполагаемых расходов 7,2 млн рублей будет израсходовано на погашение исковых требований липчан, убивших в этом году свои автомобили на городских дорогах и выигравших гражданские процессы у УГС Липецка. Кстати, это уже не первая поправка такого рода: раз в квартал депутаты подкидывают управлению главного смотрителя деньжат на возмещение материального ущерба автомобилистов, попавших в аварии по вине ям и колдобин на дорогах города.



В итоге по доходам бюджет Липецка на этот год составит после того, как за его изменения проголосует сессия, 12,5 млрд рублей, по расходам - 13,5 миллиарда. Дефицит городской казны превысит миллиард рублей.

