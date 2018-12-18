Общество

сегодня, 14:05

На погашение исков автомобилистов из бюджета Липецка выделят 7,2 миллиона рублей

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#бюджет
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На погашение исков автомобилистов из бюджета Липецка выделят 7,2 миллиона рублей

Депутаты горсовета уточнили параметры муниципального бюджета этого года.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета депутаты с подачи мэрии увеличили доходи и расходы городской казны на 29,5 млн рублей.

Депутатам пояснили, что в муниципальную казну поступило на 84,4 млн рублей больше, чем предполагалось изначально. Также на 12,9 миллиона рублей попало в городскую казну больше, чем рассчитывали в мэрии, от патентов самозанятых граждан. 

Примечательно, что из новых предполагаемых расходов 7,2 млн рублей будет израсходовано на погашение исковых требований липчан, убивших в этом году свои автомобили на городских дорогах и выигравших гражданские процессы у УГС Липецка. Кстати, это уже не первая поправка такого рода: раз в квартал депутаты подкидывают управлению главного смотрителя деньжат на возмещение материального ущерба автомобилистов, попавших в аварии по вине ям и колдобин на дорогах города.  

В итоге по доходам бюджет Липецка на этот год составит после того, как за его изменения проголосует сессия, 12,5 млрд рублей, по расходам - 13,5 миллиарда. Дефицит городской казны превысит миллиард рублей.     
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#бюджет
3

Комментарии (6)

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Я

43 минуты назад
Не поняла, почему с наших налогов , а не с кошелька главного смотрителя?
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Вован настоящий

сегодня, 14:47
7,2 млн.рублей должны заплатить чиновники, ответственные за содержание дорог, а никак не бюджет. Так у нас никогда порядка не будет. Пока они своими деньгами не станут рисковать, то чесаться не начнут.
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Доколе?

сегодня, 14:45
Почему за воров и бездарей, сидящих в мэрских креслах, расплачиваются бюджетными деньгами? Следует взыскивать с конкретных чиновников, по вине которых в Пипецке такие убитые дороги, кругом ямы, ухабы и колдобины. И в первую очередь лично с мэра Иванова. Он сам говорит, что за все отвечает. Вот пусть лично и отвечает своим рублем. Иначе так и будем жить в грязи и убожестве.
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цирк

сегодня, 14:26
а сколько было потрачено на фальсификацию выборов ,т. е на подкуп наших продажных БАБ, из избирательных комиссий.
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Нео

сегодня, 14:22
7,2 мил., а кто из чиновников за это ответит, это же деньги могли бы пойти в другое русло, если бы не коррупция и безграмотность наших чиновников
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иринка

сегодня, 14:18
а на погашение исков к су-5? кто выделит деньги их то побольше будет!!!!!
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