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Олег Хомутинников: «Если 25 раз в одной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком!»

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#бюджет
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Олег Хомутинников: «Если 25 раз в одной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком!»

Депутаты областного Совета приняли бюджет региона на 2019 год.

На последней в этом году сессии областного Совета депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы областной казны в 2019 году составят 58,5 млрд рублей. Расходы - 63,4 млрд рублей. Дефицит казны - 4,9 миллиарда. На социальные направления\. как подчеркнул вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, пойдет почти 63% всех средств.

Докладчик сообщил о том, что в течение трех лет в регионе откроют три новых детских сада и восемь ясельных корпусов. В следующем году будет сдана школа на ул. 50 лет НЛМК в Липецке, и начнется строительство новой школы в Усмани, а также в села Пятницкое Измалковского района. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели за три следующих года потратят 1,7 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем почти тысячу детей-сирот. Кроме того, предусмотрены в бюджете на будущий год средства на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. На жилищно-коммунальное хозяйство будет направлено почти 2 млрд рублей. В будущем году возобновится программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эту цель будут направлено более 17 млн. рублей.

Больше средств, чем в текущем году (2,2 млрд рублей), запланировано в бюджете 2019 года на развитие физкультуры и спорта. Из них 1,4 миллиарда выделяется на строительство многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Липецке.
  
На развитие образования в 2019 году предусмотрено 14,5 млрд рублей. На здравоохранение в следующем году будет выделено 6,1 млрд рублей. Запланированы средства на строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера в Липецке, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы, нового поликлинического корпуса липецкой городской детской больницы.

- Зарплата врачей достигнет 70 тысяч рублей, - отметил Вячеслав Щеглеватых.

С января на 10% увеличится зарплата бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента. Это специалисты, занятые в сфере физкультуры, лесного хозяйства, ветеринарии, архивного дела, центрах занятости, учреждениях по работе с молодежью. Их зарплата вырастет за счет увеличения оклада. 

На обновление подвижного состава пассажирского транспорта из областного бюджета выделят 815 млн рублей. На них будут закуплены 140 новых автобусов и электробусов.

На развитие АПК в следующем году из областного бюджета будет направлено 2,5 млрд рублей. Предусмотрены новые направления предоставления субсидий в данной сфере: помощь фермерам на приобретение оборудования для выращивания осетровых рыб, содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.

Депутат Николай Разворотнев поинтересовался у вице-губернатора причиной огромной кредиторской задолженностью некоторых медучреждений, а также проблемой обманутых дольщиков.

- Могу сказать, что активно достраивают только два дома в Липецке, на остальных создается лишь видимость работы. Эта информация - от самих дольщиков, - заявил депутат от фракции КПРФ.
Вячеслав Щеглеватых сообщил о том, что кредиторская задолженность есть только у тех медучреждений, которые финансируются за счет ФОМС. Но у нас в регионе такая задолженность - незначительная по сравнению с соседними регионами. А на решение проблем обманутых дольщиков в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей. Будет надо застройщикам больше - деньги в казне найдутся.

Депутат Сиротин (фракция КПРФ) поинтересовался ростом резервного фонда губернатора, который увеличился за время работы над проектом бюджета со 100 до 320 миллионов рублей. Почему?

- Резервный фонд - 100 млн рублей. Исходя из практики прошлых лет, фактически расходы составляли 80-90 млн рублей. Чтобы не выходить на постоянные поправки бюджета по расходованию этих средств, мы сразу же предусматриваем его размер в 100 миллионов рублей. Эти средства - исключительно на разные ЧП. А еще 220 миллионов рублей - это другой резервный фонд. Бюджетный кодекс требует при профицитном бюджете иметь некоторые средства в резерве. Если мы не выполним бюджет следующего года, то эти средства пойдут на покрытие разрыва между расходами и доходами, - сказал Вячеслав Щеглеватых.

Депутат от КПРФ Сергей Токарев выступил с речью, не требующей, по регламенту, обсуждения.

- Это - презентация избирательной кампании одного из кандидатов. Если так, то бюджет - удовлетворительный. Надо просто нажать на кнопки и разойтись. Но мы, коммунисты, знаем проблемы региона. Главные из них - отсутствие государственного подхода к бюджетному планированию и отсутствие социальной справедливости. Наше общество больно вопиющим разрывом между богатыми и бедными. Поэтому за этот бюджет голосует «Единая Россия», ведь он удовлетворяет интересы бизнеса и чиновников. Но люди пока люди молчат, ждут, пока власть возьмется за ум. Но посмотрите, что происходит в Европе! В прошлом благополучная Европа погружается в бюджетный кризис. События во Франции - тому пример. Там власть идет на уступки, но уже поздно.

Сергей Токарев заявил, что предлагаемый администрацией области бюджет никак нельзя назвать социальным просто потому, что в области - большое количество нерешенных проблем, в частности, очередь из пяти тысяч человек на получение субсидий на приобретение жилья, есть обманутые дольщики, есть очередь из детей-сирот. Только мэрии Липецка надо 5 млрд рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Зато из бюджета регулярно выделяют средства на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» и на субсидии частных агрохолдингов. Коммерциализация охватила медицина, и Липецкая область тут - в лидерах. Закредитованность липчан свидетельствует о том, что население - небогато. Надо создавать свои семеноводческие предприятия. Надо прекратиь продажу областных активов по ценам в разы ниже рыночных.
  
Свое особое мнение по проекту бюджета высказали депутат от КПРФ Татьяна Копылова и внефракционный депутат Олег Хомутинников, крайне удивленные историей о переголосовании в нарушение регламента работы комитета по законодательству и правовым вопросам областного Совета, где обсуждался вопрос одобрения проекта областного бюджета на 2019 год. На нем было шесть парламентариев. Против принятия предложенного областной администрацией бюджета выступили трое депутатов, а трое «единороссов» - за. Но потом, когда работа комитета закончилась, в зал заседаний явился еще один член «ЕР», и председатель комитета попросила всех остаться и переголосовать вопрос по второму вопросу, по бюджету. В итоге со счетом 4:0 оставшиеся «единороссы» повторно проголосовали на заседание комитета по законодательству и правовым вопросам за принятие бюджета!

Олег Хомутинников предложил областному Совету дать правовое заключение такой коллизии.

- По бюджету мне не очень нравится статья по самопиару власти. Это - четверть миллиарда рублей. У нас ведь хорошо развиты другие источники информации. Если 25 раз в одной районной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком! Поэтому если мы 100-150 миллионов рублей срежем с содержания бюджетных СМИ, то сможем расселить общежития, где дерьмо падает сверху на головы людям, - сказал депутат.

Впрочем, нынешний состав областного Совета вполне обходится без учета мнений всех оппозиционных фракций. Поэтому большинством голосов депутаты проголосовали за предложенный им чиновниками бюджет.
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#бюджет
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Комментарии (13)

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Вася

3 минуты назад
Ублюдки по поводу зряплаты врачей в 70 тысяч
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Как ответит Липецк

4 минуты назад
На развитие АПК в следующем году из областного бюджета будет направлено 2,5 млрд рублей . Жители России тратят почти треть своего бюджета (31,2%) на продукты, что больше, чем у многих стран Европы, говорится в исследовании РИА Рейтинг. Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,7% доходов), Великобритании (10%) и Нидерландов (10,6%).
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Как ответит Липецк

6 минут назад
На развитие АПК в следующем году из областного бюджета будет направлено 2,5 млрд рублей. . Потому что это просто конкретный интерес «жирный котов» от бизнеса под названием сельское хозяйство, которые благодаря монополистической структуре сельскохозяйственного рынка наживаются, и все российские граждане оплачивают. И вот этот за этот цинизм я ненавижу… сельскохозяйственный бизнес российский, который вместо того, чтобы воспользоваться этими условиями и развить производство, расширяя предложение, они все время, как только цена начинает падать на сельхозпродукты и надо радоваться, что наш потребитель получит, тут же объединяются, бегут к Путину и начинают жаловаться: «Владимир Владимирович, кошмар! Цены там на пшено падают… Владимир Владимирович, кошмар, цены на мясо падают…». Падают — это радоваться… В этом и смысл экономической политики. А он говорит: «Да, надо подумать. Тут надо и интересы потребителя… и производителя не забывать».
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Как ответит Липецк

10 минут назад
чаки, поэтому никто не требует , программной платформы , открыл плюсик "социальные направления", а там всё должно сойтись , сумма и расход , по пунктам , один лям сюда , второй здесь , никаких проблем это сделать нет ! ПОЧЕМУ , ОЛЕГ это не требует так делать ! ?
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чаки

20 минут назад
Что такое социальные направления?.Я за всю жизнь бесплатно ничего не получил.Только плата налоги ,акцизы, штрафы и пени.А сейчас рождаются дети они уже должники.Куда уходят деньги на социальные направления.На организацию ярморок за счет бюджета?На праздники вокруг елки в засанных костюмах? На политические демонстрации за единую нищету?
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Против

28 минут назад
Если коммунисты все сделают правильно к сентябрю 2019-го и не продадутся сбербанку, у них будут очень большие шансы на победу
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Народ сам виноват

35 минут назад
Народ сам виноват,что не ходит на выборы,вот так единороссы и дальше будут его уничтожать и поддерживать экономику запада.Какие же врачи получат по 70 тыся ?! ,если во всех поликлиниках они разбежались от нищих зарплат в частные клиники.17 млн на расселение из аварийного жилья и 250 млн на газету Липецкие известия,где поют оды прокремлевским ворам и коррупционерам,единой россии и врио губернатора.Беда России,что нет гражданского общества и народ глуп!
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ВРЁТ ХОМУТ-ПИАРЩИК

36 минут назад
За 100 миллионов общежития никто не расселит
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Липчанка

37 минут назад
а ТАК ХОЧЕТСЯ на его месте быть.... :-)
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Пусть дерьмо и дальше людям

48 минут назад
На голову падает,главное-пиар
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