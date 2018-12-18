Общество
сегодня, 11:31
Олег Хомутинников: «Если 25 раз в одной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком!»
Депутаты областного Совета приняли бюджет региона на 2019 год.
На последней в этом году сессии областного Совета депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы областной казны в 2019 году составят 58,5 млрд рублей. Расходы - 63,4 млрд рублей. Дефицит казны - 4,9 миллиарда. На социальные направления\. как подчеркнул вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, пойдет почти 63% всех средств.
Докладчик сообщил о том, что в течение трех лет в регионе откроют три новых детских сада и восемь ясельных корпусов. В следующем году будет сдана школа на ул. 50 лет НЛМК в Липецке, и начнется строительство новой школы в Усмани, а также в села Пятницкое Измалковского района. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели за три следующих года потратят 1,7 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем почти тысячу детей-сирот. Кроме того, предусмотрены в бюджете на будущий год средства на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. На жилищно-коммунальное хозяйство будет направлено почти 2 млрд рублей. В будущем году возобновится программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эту цель будут направлено более 17 млн. рублей.
Больше средств, чем в текущем году (2,2 млрд рублей), запланировано в бюджете 2019 года на развитие физкультуры и спорта. Из них 1,4 миллиарда выделяется на строительство многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Липецке.
На развитие образования в 2019 году предусмотрено 14,5 млрд рублей. На здравоохранение в следующем году будет выделено 6,1 млрд рублей. Запланированы средства на строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера в Липецке, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы, нового поликлинического корпуса липецкой городской детской больницы.
- Зарплата врачей достигнет 70 тысяч рублей, - отметил Вячеслав Щеглеватых.
С января на 10% увеличится зарплата бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента. Это специалисты, занятые в сфере физкультуры, лесного хозяйства, ветеринарии, архивного дела, центрах занятости, учреждениях по работе с молодежью. Их зарплата вырастет за счет увеличения оклада.
На обновление подвижного состава пассажирского транспорта из областного бюджета выделят 815 млн рублей. На них будут закуплены 140 новых автобусов и электробусов.
На развитие АПК в следующем году из областного бюджета будет направлено 2,5 млрд рублей. Предусмотрены новые направления предоставления субсидий в данной сфере: помощь фермерам на приобретение оборудования для выращивания осетровых рыб, содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.
Депутат Николай Разворотнев поинтересовался у вице-губернатора причиной огромной кредиторской задолженностью некоторых медучреждений, а также проблемой обманутых дольщиков.
- Могу сказать, что активно достраивают только два дома в Липецке, на остальных создается лишь видимость работы. Эта информация - от самих дольщиков, - заявил депутат от фракции КПРФ.
Вячеслав Щеглеватых сообщил о том, что кредиторская задолженность есть только у тех медучреждений, которые финансируются за счет ФОМС. Но у нас в регионе такая задолженность - незначительная по сравнению с соседними регионами. А на решение проблем обманутых дольщиков в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей. Будет надо застройщикам больше - деньги в казне найдутся.
Депутат Сиротин (фракция КПРФ) поинтересовался ростом резервного фонда губернатора, который увеличился за время работы над проектом бюджета со 100 до 320 миллионов рублей. Почему?
- Резервный фонд - 100 млн рублей. Исходя из практики прошлых лет, фактически расходы составляли 80-90 млн рублей. Чтобы не выходить на постоянные поправки бюджета по расходованию этих средств, мы сразу же предусматриваем его размер в 100 миллионов рублей. Эти средства - исключительно на разные ЧП. А еще 220 миллионов рублей - это другой резервный фонд. Бюджетный кодекс требует при профицитном бюджете иметь некоторые средства в резерве. Если мы не выполним бюджет следующего года, то эти средства пойдут на покрытие разрыва между расходами и доходами, - сказал Вячеслав Щеглеватых.
Депутат от КПРФ Сергей Токарев выступил с речью, не требующей, по регламенту, обсуждения.
- Это - презентация избирательной кампании одного из кандидатов. Если так, то бюджет - удовлетворительный. Надо просто нажать на кнопки и разойтись. Но мы, коммунисты, знаем проблемы региона. Главные из них - отсутствие государственного подхода к бюджетному планированию и отсутствие социальной справедливости. Наше общество больно вопиющим разрывом между богатыми и бедными. Поэтому за этот бюджет голосует «Единая Россия», ведь он удовлетворяет интересы бизнеса и чиновников. Но люди пока люди молчат, ждут, пока власть возьмется за ум. Но посмотрите, что происходит в Европе! В прошлом благополучная Европа погружается в бюджетный кризис. События во Франции - тому пример. Там власть идет на уступки, но уже поздно.
Сергей Токарев заявил, что предлагаемый администрацией области бюджет никак нельзя назвать социальным просто потому, что в области - большое количество нерешенных проблем, в частности, очередь из пяти тысяч человек на получение субсидий на приобретение жилья, есть обманутые дольщики, есть очередь из детей-сирот. Только мэрии Липецка надо 5 млрд рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Зато из бюджета регулярно выделяют средства на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» и на субсидии частных агрохолдингов. Коммерциализация охватила медицина, и Липецкая область тут - в лидерах. Закредитованность липчан свидетельствует о том, что население - небогато. Надо создавать свои семеноводческие предприятия. Надо прекратиь продажу областных активов по ценам в разы ниже рыночных.
Свое особое мнение по проекту бюджета высказали депутат от КПРФ Татьяна Копылова и внефракционный депутат Олег Хомутинников, крайне удивленные историей о переголосовании в нарушение регламента работы комитета по законодательству и правовым вопросам областного Совета, где обсуждался вопрос одобрения проекта областного бюджета на 2019 год. На нем было шесть парламентариев. Против принятия предложенного областной администрацией бюджета выступили трое депутатов, а трое «единороссов» - за. Но потом, когда работа комитета закончилась, в зал заседаний явился еще один член «ЕР», и председатель комитета попросила всех остаться и переголосовать вопрос по второму вопросу, по бюджету. В итоге со счетом 4:0 оставшиеся «единороссы» повторно проголосовали на заседание комитета по законодательству и правовым вопросам за принятие бюджета!
Олег Хомутинников предложил областному Совету дать правовое заключение такой коллизии.
- По бюджету мне не очень нравится статья по самопиару власти. Это - четверть миллиарда рублей. У нас ведь хорошо развиты другие источники информации. Если 25 раз в одной районной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком! Поэтому если мы 100-150 миллионов рублей срежем с содержания бюджетных СМИ, то сможем расселить общежития, где дерьмо падает сверху на головы людям, - сказал депутат.
Впрочем, нынешний состав областного Совета вполне обходится без учета мнений всех оппозиционных фракций. Поэтому большинством голосов депутаты проголосовали за предложенный им чиновниками бюджет.
Докладчик сообщил о том, что в течение трех лет в регионе откроют три новых детских сада и восемь ясельных корпусов. В следующем году будет сдана школа на ул. 50 лет НЛМК в Липецке, и начнется строительство новой школы в Усмани, а также в села Пятницкое Измалковского района. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели за три следующих года потратят 1,7 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем почти тысячу детей-сирот. Кроме того, предусмотрены в бюджете на будущий год средства на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. На жилищно-коммунальное хозяйство будет направлено почти 2 млрд рублей. В будущем году возобновится программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эту цель будут направлено более 17 млн. рублей.
Больше средств, чем в текущем году (2,2 млрд рублей), запланировано в бюджете 2019 года на развитие физкультуры и спорта. Из них 1,4 миллиарда выделяется на строительство многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Липецке.
На развитие образования в 2019 году предусмотрено 14,5 млрд рублей. На здравоохранение в следующем году будет выделено 6,1 млрд рублей. Запланированы средства на строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера в Липецке, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы, нового поликлинического корпуса липецкой городской детской больницы.
- Зарплата врачей достигнет 70 тысяч рублей, - отметил Вячеслав Щеглеватых.
С января на 10% увеличится зарплата бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента. Это специалисты, занятые в сфере физкультуры, лесного хозяйства, ветеринарии, архивного дела, центрах занятости, учреждениях по работе с молодежью. Их зарплата вырастет за счет увеличения оклада.
На обновление подвижного состава пассажирского транспорта из областного бюджета выделят 815 млн рублей. На них будут закуплены 140 новых автобусов и электробусов.
На развитие АПК в следующем году из областного бюджета будет направлено 2,5 млрд рублей. Предусмотрены новые направления предоставления субсидий в данной сфере: помощь фермерам на приобретение оборудования для выращивания осетровых рыб, содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.
Депутат Николай Разворотнев поинтересовался у вице-губернатора причиной огромной кредиторской задолженностью некоторых медучреждений, а также проблемой обманутых дольщиков.
- Могу сказать, что активно достраивают только два дома в Липецке, на остальных создается лишь видимость работы. Эта информация - от самих дольщиков, - заявил депутат от фракции КПРФ.
Вячеслав Щеглеватых сообщил о том, что кредиторская задолженность есть только у тех медучреждений, которые финансируются за счет ФОМС. Но у нас в регионе такая задолженность - незначительная по сравнению с соседними регионами. А на решение проблем обманутых дольщиков в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей. Будет надо застройщикам больше - деньги в казне найдутся.
Депутат Сиротин (фракция КПРФ) поинтересовался ростом резервного фонда губернатора, который увеличился за время работы над проектом бюджета со 100 до 320 миллионов рублей. Почему?
- Резервный фонд - 100 млн рублей. Исходя из практики прошлых лет, фактически расходы составляли 80-90 млн рублей. Чтобы не выходить на постоянные поправки бюджета по расходованию этих средств, мы сразу же предусматриваем его размер в 100 миллионов рублей. Эти средства - исключительно на разные ЧП. А еще 220 миллионов рублей - это другой резервный фонд. Бюджетный кодекс требует при профицитном бюджете иметь некоторые средства в резерве. Если мы не выполним бюджет следующего года, то эти средства пойдут на покрытие разрыва между расходами и доходами, - сказал Вячеслав Щеглеватых.
Депутат от КПРФ Сергей Токарев выступил с речью, не требующей, по регламенту, обсуждения.
- Это - презентация избирательной кампании одного из кандидатов. Если так, то бюджет - удовлетворительный. Надо просто нажать на кнопки и разойтись. Но мы, коммунисты, знаем проблемы региона. Главные из них - отсутствие государственного подхода к бюджетному планированию и отсутствие социальной справедливости. Наше общество больно вопиющим разрывом между богатыми и бедными. Поэтому за этот бюджет голосует «Единая Россия», ведь он удовлетворяет интересы бизнеса и чиновников. Но люди пока люди молчат, ждут, пока власть возьмется за ум. Но посмотрите, что происходит в Европе! В прошлом благополучная Европа погружается в бюджетный кризис. События во Франции - тому пример. Там власть идет на уступки, но уже поздно.
Сергей Токарев заявил, что предлагаемый администрацией области бюджет никак нельзя назвать социальным просто потому, что в области - большое количество нерешенных проблем, в частности, очередь из пяти тысяч человек на получение субсидий на приобретение жилья, есть обманутые дольщики, есть очередь из детей-сирот. Только мэрии Липецка надо 5 млрд рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Зато из бюджета регулярно выделяют средства на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» и на субсидии частных агрохолдингов. Коммерциализация охватила медицина, и Липецкая область тут - в лидерах. Закредитованность липчан свидетельствует о том, что население - небогато. Надо создавать свои семеноводческие предприятия. Надо прекратиь продажу областных активов по ценам в разы ниже рыночных.
Свое особое мнение по проекту бюджета высказали депутат от КПРФ Татьяна Копылова и внефракционный депутат Олег Хомутинников, крайне удивленные историей о переголосовании в нарушение регламента работы комитета по законодательству и правовым вопросам областного Совета, где обсуждался вопрос одобрения проекта областного бюджета на 2019 год. На нем было шесть парламентариев. Против принятия предложенного областной администрацией бюджета выступили трое депутатов, а трое «единороссов» - за. Но потом, когда работа комитета закончилась, в зал заседаний явился еще один член «ЕР», и председатель комитета попросила всех остаться и переголосовать вопрос по второму вопросу, по бюджету. В итоге со счетом 4:0 оставшиеся «единороссы» повторно проголосовали на заседание комитета по законодательству и правовым вопросам за принятие бюджета!
Олег Хомутинников предложил областному Совету дать правовое заключение такой коллизии.
- По бюджету мне не очень нравится статья по самопиару власти. Это - четверть миллиарда рублей. У нас ведь хорошо развиты другие источники информации. Если 25 раз в одной районной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком! Поэтому если мы 100-150 миллионов рублей срежем с содержания бюджетных СМИ, то сможем расселить общежития, где дерьмо падает сверху на головы людям, - сказал депутат.
Впрочем, нынешний состав областного Совета вполне обходится без учета мнений всех оппозиционных фракций. Поэтому большинством голосов депутаты проголосовали за предложенный им чиновниками бюджет.
Вася
Как ответит Липецк
Как ответит Липецк
Как ответит Липецк
чаки
Против
Народ сам виноват
ВРЁТ ХОМУТ-ПИАРЩИК
Липчанка
Пусть дерьмо и дальше людям