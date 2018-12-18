Олег Хомутинников: «Если 25 раз в одной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком!»

Депутаты областного Совета приняли бюджет региона на 2019 год.

На последней в этом году сессии областного Совета депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы областной казны в 2019 году составят 58,5 млрд рублей. Расходы - 63,4 млрд рублей. Дефицит казны - 4,9 миллиарда. На социальные направления\. как подчеркнул вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, пойдет почти 63% всех средств.



Докладчик сообщил о том, что в течение трех лет в регионе откроют три новых детских сада и восемь ясельных корпусов. В следующем году будет сдана школа на ул. 50 лет НЛМК в Липецке, и начнется строительство новой школы в Усмани, а также в села Пятницкое Измалковского района. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели за три следующих года потратят 1,7 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем почти тысячу детей-сирот. Кроме того, предусмотрены в бюджете на будущий год средства на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. На жилищно-коммунальное хозяйство будет направлено почти 2 млрд рублей. В будущем году возобновится программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эту цель будут направлено более 17 млн. рублей.



Больше средств, чем в текущем году (2,2 млрд рублей), запланировано в бюджете 2019 года на развитие физкультуры и спорта. Из них 1,4 миллиарда выделяется на строительство многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Липецке.



На развитие образования в 2019 году предусмотрено 14,5 млрд рублей. На здравоохранение в следующем году будет выделено 6,1 млрд рублей. Запланированы средства на строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера в Липецке, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы, нового поликлинического корпуса липецкой городской детской больницы.



- Зарплата врачей достигнет 70 тысяч рублей, - отметил Вячеслав Щеглеватых.



С января на 10% увеличится зарплата бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента. Это специалисты, занятые в сфере физкультуры, лесного хозяйства, ветеринарии, архивного дела, центрах занятости, учреждениях по работе с молодежью. Их зарплата вырастет за счет увеличения оклада.



На обновление подвижного состава пассажирского транспорта из областного бюджета выделят 815 млн рублей. На них будут закуплены 140 новых автобусов и электробусов.



На развитие АПК в следующем году из областного бюджета будет направлено 2,5 млрд рублей. Предусмотрены новые направления предоставления субсидий в данной сфере: помощь фермерам на приобретение оборудования для выращивания осетровых рыб, содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.



Депутат Николай Разворотнев поинтересовался у вице-губернатора причиной огромной кредиторской задолженностью некоторых медучреждений, а также проблемой обманутых дольщиков.



- Могу сказать, что активно достраивают только два дома в Липецке, на остальных создается лишь видимость работы. Эта информация - от самих дольщиков, - заявил депутат от фракции КПРФ.

Вячеслав Щеглеватых сообщил о том, что кредиторская задолженность есть только у тех медучреждений, которые финансируются за счет ФОМС. Но у нас в регионе такая задолженность - незначительная по сравнению с соседними регионами. А на решение проблем обманутых дольщиков в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей. Будет надо застройщикам больше - деньги в казне найдутся.



Депутат Сиротин (фракция КПРФ) поинтересовался ростом резервного фонда губернатора, который увеличился за время работы над проектом бюджета со 100 до 320 миллионов рублей. Почему?



- Резервный фонд - 100 млн рублей. Исходя из практики прошлых лет, фактически расходы составляли 80-90 млн рублей. Чтобы не выходить на постоянные поправки бюджета по расходованию этих средств, мы сразу же предусматриваем его размер в 100 миллионов рублей. Эти средства - исключительно на разные ЧП. А еще 220 миллионов рублей - это другой резервный фонд. Бюджетный кодекс требует при профицитном бюджете иметь некоторые средства в резерве. Если мы не выполним бюджет следующего года, то эти средства пойдут на покрытие разрыва между расходами и доходами, - сказал Вячеслав Щеглеватых.



Депутат от КПРФ Сергей Токарев выступил с речью, не требующей, по регламенту, обсуждения.



- Это - презентация избирательной кампании одного из кандидатов. Если так, то бюджет - удовлетворительный. Надо просто нажать на кнопки и разойтись. Но мы, коммунисты, знаем проблемы региона. Главные из них - отсутствие государственного подхода к бюджетному планированию и отсутствие социальной справедливости. Наше общество больно вопиющим разрывом между богатыми и бедными. Поэтому за этот бюджет голосует «Единая Россия», ведь он удовлетворяет интересы бизнеса и чиновников. Но люди пока люди молчат, ждут, пока власть возьмется за ум. Но посмотрите, что происходит в Европе! В прошлом благополучная Европа погружается в бюджетный кризис. События во Франции - тому пример. Там власть идет на уступки, но уже поздно.



Сергей Токарев заявил, что предлагаемый администрацией области бюджет никак нельзя назвать социальным просто потому, что в области - большое количество нерешенных проблем, в частности, очередь из пяти тысяч человек на получение субсидий на приобретение жилья, есть обманутые дольщики, есть очередь из детей-сирот. Только мэрии Липецка надо 5 млрд рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Зато из бюджета регулярно выделяют средства на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» и на субсидии частных агрохолдингов. Коммерциализация охватила медицина, и Липецкая область тут - в лидерах. Закредитованность липчан свидетельствует о том, что население - небогато. Надо создавать свои семеноводческие предприятия. Надо прекратиь продажу областных активов по ценам в разы ниже рыночных.



Свое особое мнение по проекту бюджета высказали депутат от КПРФ Татьяна Копылова и внефракционный депутат Олег Хомутинников, крайне удивленные историей о переголосовании в нарушение регламента работы комитета по законодательству и правовым вопросам областного Совета, где обсуждался вопрос одобрения проекта областного бюджета на 2019 год. На нем было шесть парламентариев. Против принятия предложенного областной администрацией бюджета выступили трое депутатов, а трое «единороссов» - за. Но потом, когда работа комитета закончилась, в зал заседаний явился еще один член «ЕР», и председатель комитета попросила всех остаться и переголосовать вопрос по второму вопросу, по бюджету. В итоге со счетом 4:0 оставшиеся «единороссы» повторно проголосовали на заседание комитета по законодательству и правовым вопросам за принятие бюджета!



Олег Хомутинников предложил областному Совету дать правовое заключение такой коллизии.



- По бюджету мне не очень нравится статья по самопиару власти. Это - четверть миллиарда рублей. У нас ведь хорошо развиты другие источники информации. Если 25 раз в одной районной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком! Поэтому если мы 100-150 миллионов рублей срежем с содержания бюджетных СМИ, то сможем расселить общежития, где дерьмо падает сверху на головы людям, - сказал депутат.



Впрочем, нынешний состав областного Совета вполне обходится без учета мнений всех оппозиционных фракций. Поэтому большинством голосов депутаты проголосовали за предложенный им чиновниками бюджет.