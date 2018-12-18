Липецкие организации и предприятия остаются без электроэнергии из-за долгов.

Актуальные списки должников Липецкая энергосбытовая компания публикует на сайте каждый месяц.

Руководители одного из заводов по изготовлению керамического кирпича в Липецкой области оставили предприятие без электричества. За несколько месяцев предприятие задолжало 644 тыс. руб., не считая пени в 28 тыс. руб., которую начисляют за каждый день просрочки платежа по ставке дорогого банковского кредита. Все это время бизнесмены, по сути, кредитовались за чужой счет, электричеством пользовались, но не платили. Теперь, чтобы завод вновь заработал, необходимо оплатить не только долг, но и пени, а также услугу по ограничению и возобновлению электроснабжения, а это еще 10 тыс. руб.

В Долгоруковском районе был обесточен производитель продуктов быстрого приготовления. Своевременные платежи перестали поступать еще в начале весны. В результате сложился долг, вместе со штрафом за просрочку платежей он составил более 100 тыс. руб. На предупреждения о введении ограничения предприниматели внимания не обращали. Работали и копили долги. В итоге лишились электроснабжения, бизнес простаивает, в перспективе это может привести к банкротству предприятия.

«По закону, предприятия оплачивают электроэнергию трижды в месяц. Первый обязательный платёж за уже потреблённые киловатт-часы вносится до 10 числа, второй - до 25. Окончательный расчёт происходит до 18 числа месяца, следующего за расчётным. Достаточно пропустить хотя бы один обязательный платёж, чтобы оказаться в списке должников и получить уведомление об ограничении», - разъяснила порядок оплаты электроэнергии Ольга Рукина, заместитель генерального директора по продажам ЛЭСК.

Как показывает практика, большинство представителей бизнеса региона не имеют проблем с финансами, скорее не считают нужным торопиться с оплатой счетов. После получения уведомления об ограничении с начала года компании вернули 700 млн руб. и еще почти 50 миллионов долгов они погасили сразу же после введения ограничения. Всего же в 2018 году были обесточены 555 липецких организаций и предприятий.

«Нарушение платежной дисциплины бизнесу обходится дорого. За просрочку платежей должникам начисляют пени по ставке дорогого банковского кредита, их обесточивают. Если же бизнес самостоятельно подключается к электросетям, то его ждет штраф. Для должностных лиц он составляет до 100 тыс. руб. или им грозит дисквалификация на срок до 3-х лет, для юридических - до 200 тыс. руб. Но самое главное: долги компаний при самостоятельном подключении к электросетям вырастают в десятки раз за счет акта о неучтенном потреблении, составленного сетевой организацией. Такие суммы оплатить в состоянии уже не каждый предприниматель, единственная перспектива в такой ситуации – долговая яма», - рассказал о рисках для должников Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

Долги липецких бизнесменов - это проблема, которая угрожает не только их личному процветанию. Электроэнергию для Липецкой области ЛЭСК закупает у электростанций ежедневно, а это значит, что и платить производителям необходимо ежедневно. Генерация не отпускает киловатт-часы в долг. Кроме того, своевременной оплаты требуют и электросети, которые отвечают за доставку электроэнергии до потребителя. Компаниям ведь не приходится ждать, когда в розетке появится ток, так почему же поставщики ресурса должны ждать, когда предприятия расплатятся за уже купленную, доставленную и потребленную электроэнергию?

Ссылка на статью: https://www.lesk.ru/business/novosti-elektroenergetiki/lipetskie-organizatsii-i-predpriyatiya-ostayutsya-bez-elektroenergii-iz-za-dolgov/

"PR"

