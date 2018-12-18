Двое подростков попались на кражах машин

В ночь на 17 декабря с улицы Стаханова в Липецке угнали «ВАЗ-21074» 22-летнего жителя Липецка. Позже автомобиль нашли в исправном состоянии на улице Водопьянова.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативниками уголовного розыска по «горячим следам» задержаны предполагаемые участники преступления – неучащиеся и неработающие липчане, 16 и 17 лет.

Старший из задержанных также подозревается в краже в ночь с 16 на 17 декабря от дома по бульвару Шубина автомобиля «ВАЗ-2104», принадлежащего 54-летнему мужчине.

Возбуждены уголовные дела. Расследования проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку.

В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.