Липецкие полицейские поставили крепкий заслон преступности

Количество преступлений снижается. Их раскрываемость повышается.

УМВД Липецкой области опубликовало данные о состоянии оперативной обстановки на территории Липецкой области за 11 месяцев 2018 года.



"Органы и подразделения внутренних дел Липецкой области обеспечили оперативное реагирование на изменения криминальной ситуации в регионе и добились положительных результатов по ряду направлений оперативно-служебной деятельности.



На территории региона отмечено незначительное снижение общего числа зарегистрированных преступлений (-1,5%; с 11855 до 11682), в том числе следствие по которым не обязательно (-10,4%).



Улучшилась ситуация по многим преступным проявлениям против жизни и здоровья граждан (-6,9%), собственности (-1,4%), семьи (-16,3%), общественной безопасности (-4,0%), свободы (-40,0%), прав граждан (-11,7%), безопасности дорожного движения (-18,0%).



Уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, грабежей, случаев мошенничества. Сократилось число хищений транспортных средств, в том числе автомобилей, скота, фактов неправомерного завладения транспортными средствами.



Отсутствуют случаи захвата заложников, торговли людьми, а также противоправные деяния, связанные с бандитизмом и массовыми беспорядками.



Осуществленный комплекс организационных и практических мероприятий способствовал снижению количества уголовных проявлений, совершенных в общественных местах (-0,5%; с 3603 до 3586), в том числе на улицах (-9,3%; с 2392 до 2170).



Кроме того, на улицах населенных пунктов области меньше совершено особо тяжких преступлений (-27,2%) и противоправных деяний небольшой тяжести (-20,5%). Отмечено снижение количества совершенных там убийств, преступлений, связанных с причинением тяжкого и легкого вреда здоровью, побоев, краж, хищений транспортных средств, в том числе автомобилей, грабежей, разбойных нападений, фактов хулиганства, уничтожения и повреждения имущества, неправомерного завладения транспортным средством.



Снизилась противоправная активность граждан, ранее совершавших преступления (-8,5%), а также лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (-8,7%) и наркотического возбуждения (-66,1%).



Сократилась преступность в сфере быта (-20,4%). Меньше совершено уголовно наказуемых деяний лицами, не имеющими постоянного источника доходов (-12,7%), иностранными гражданами и лицами без гражданства (-12,8%).



Всего в отчетном периоде сотрудниками полиции раскрыто 6918 преступлений.



Достигнут абсолютный результат (100%) в раскрытии фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований, взяточничеств, а также случаев присвоения чужого имущества, совершенных в крупных размерах.



Улучшилась раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, хищений транспортных средств, в том числе автомобилей, уголовно наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, в том числе совершенных с его применением.



Органами и подразделениями внутренних дел области раскрыто 258 (+11,2%) преступлений прошлых лет, из которых 48 относятся к категории тяжких и особо тяжких.



В рамках осуществляемой работы в сфере противодействия организованным формам преступности сотрудниками полиции раскрыто 55 противоправных деяний. Больше в 2,5 раза (101) установлено участников организованных преступных групп, 8 из которых являются их организаторами.



Сотрудниками органов внутренних дел области выявлено 1398 наркопреступлений, из которых 602 – тяжкой и особо тяжкой категории, 368 – совершены в крупном и особо крупном размерах, 313 – связаны со сбытом наркотических средств. В суд направлены уголовные дела по 635преступлениям данной категории. Из незаконного оборота изъято более 40,4 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.



Всего в совершении преступлений изобличено 6157 лиц, из них 4204 уже привлечены к уголовной ответственности.



Принимались меры к обеспечению защищенности экономики. В целом по области выявлено 570 (+0,2%) экономических и налоговых преступлений. Установлено 507 (+0,6%) противоправных деяний, предварительное следствие по которым обязательно, из них 371 (+23,3%) – тяжкой и особо тяжкой категории, 141 (+2,9%) – совершены в крупном и особо крупном размерах.



Раскрыто 285 (+8,8%) уголовно наказуемых деяний экономической и налоговой направленности, в целом эффективность их раскрытия увеличилась с 71,6% до 78,9%. Установленный материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам такой категории составил 153 291 тыс. рублей.



Пресечено 210 противоправных деяний указанной категории против собственности, 143 факта мошенничества, 65 случаев присвоения и растраты. Задокументировано 26 (+30,0%) фактов взяточничества. Выявлено 176 (+40,8%) преступлений коррупционной направленности, из которых 79 (+38,6%) совершены против интересов государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.



Органами внутренних дел области поставлено на учет 6 преступлений в сфере ЖКХ, установлены 111 фактов незаконной организации деятельности подпольных игорных заведений.



Сотрудниками полиции пресечено более 55,5 тыс административных правонарушений, из них 34,3 тыс – в сфере общественного порядка, 2,6 тыс – предпринимательской деятельности, 13,9 тыс фактов мелкого хулиганства и 10,6 тыс – распития пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Должностными лицами ОВД на лиц, совершивших административные правонарушения, наложено штрафных санкций на сумму свыше 21,8 млн рублей, взыскано – более 16,2 млн рублей.



В результате проведенной работы по обеспечению контроля в сфере соблюдения миграционного законодательства выявлено 15,4 тыс административных правонарушений. Сумма наложенных административных штрафов должностными лицами подразделений по вопросам миграции составила более 22,5 млн рублей, из них взыскано более 20,6 млн рублей", сообщают в УМВД.