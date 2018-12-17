Происшествия

сегодня, 16:14

Жительницы поселка Лев Толстой ждала резчика скота, но была зверски зарезана сама

16 4266
#убийство
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Жительницы поселка Лев Толстой ждала резчика скота, но была зверски зарезана сама

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту насильственной смерти 58-летней жительницы поселка Лев Толстой задержан и заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 59-летний житель соседнего села Первомайское. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, подозреваемый, задумав лишить жизни оскорбившую его жительницу поселка Лев Толстой, утром 13 декабря 2018 года, вооружившись ножом, пришел к её дому. Женщина, ожидавшая в этот день резчика скота, сразу открыла дверь и получила удар ножом в живот. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление и выхватить нож руками, но тщетно. Стоя на пороге дома, незваный гость нанес ей не менее 10 ударов, в том числе и в шею. Затащив потерпевшую в коридор, он закрыл дверь изнутри. В это время пришел резчик скота и стал звонить в дверь. Чуть позже подошла и дочь. Затаившись, подозреваемый стал ожидать удобного момента, чтобы незаметно покинуть дом. Найдя ключи от задней двери, он вышел во двор и поспешил скрыться.

О том, что убийство было спланировано, говорит тот факт, что подозреваемый  взял с собой сменную одежду, которую еще до убийства спрятал недалеко от дома потерпевшей. Переодевшись, вещи с пятнами крови, перчатки он сложил в пакет и вместе с орудием убийства выбросил в мусорный контейнер и отправился к работодателю, у которого он подрабатывал в бане. Меньше суток потребовалось следователям и сотрудникам полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве женщины. 14 декабря он был задержан.  Его обувь стала одной из главных улик. Сапоги со следами крови потерпевшей следователи изъяли с его рабочего места.  

Установлено, что подозреваемый судим за кражу. При предъявлении неопровержимых доказательств его причастности к убийству подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
16 4266
#убийство
2

Комментарии (16)

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13 минут назад
скот в итоге зарезали или нет?
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Дора

19 минут назад
Я вас не буду оскорблять, хоть вы порядочная тетя .
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BLOOD_JO

33 минуты назад
так обоим быдлотам и надо, Какой инстаграм, что ты млять несёшь? Отупевшее от инета существо. Им не до твоей параши, у них хозяйство, это ты не вылазишь с социалок, деградируешь, я уверен что ты обтягивающие штанишки носишь.
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жительгородалипецк

37 минут назад
Юрист с из......, а чекатило людей убивал за краюху хлеба? или при коммунистах просто так не убивали? уроды от власти и строя не зависят. в любой стране и при любом строе таких хватает
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BLOOD_JO

37 минут назад
Паха, Мортал комбат был-бы? Да он резчика пырнул-бы неожиданно.
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так обоим быдлотам и надо

47 минут назад
Уверен на 10000%,что у бабы целых 2 класса церковно-приходского недоразвития и у самца с ножом столько же.В их среде ТАК принято-на любое слово-нож или лопата,ну можно молоток с топором.Несмотря на обилие дипломов-народ в рашке НЕОБРАЗОВАН и не имеет понятия об ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещах.уверен,что они до сих пор уверены в том,что Земля-имеет форму чемодана-что закроешь,то и откроешь.Вот одна самка-было сказала,самЭц ответил как мог.Ну и куйще с ними,пусть дальше друг-друга хреначат,мир станет только лучше.Для ЗООзащитников-а теперь представьте себе,что вы едете с таким быдлом в автобусе и спросите есть у его детей ИНСТАГРАМ.В лучшем случае он ответит,что им еще в детстве от этого сделали прививки,а в худшем-он вас зарежет тем же ножом,с которым шел на убийство бабы.Одна-зажмурилась,другой поедет на зону.ТУДА им и дорога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Паха

57 минут назад
Жалко, что убийца и резчик скота так и не встретились..
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Юрист с из......

сегодня, 18:24
Во всем виновата партия власти довели народ до нищеты , все злые как черти ничего святого не осталась зарежут за плошку хлеба.
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Дима

сегодня, 17:36
За базаром следить всегда надо. Но зачем убивать?
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Бывалый

сегодня, 16:58
Времена смутные настали , народ озлоблен , за метлой своей нужно следить особенно с незнакомыми .
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