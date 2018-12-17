сегодня, 16:14
Жительницы поселка Лев Толстой ждала резчика скота, но была зверски зарезана сама
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту насильственной смерти 58-летней жительницы поселка Лев Толстой задержан и заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 59-летний житель соседнего села Первомайское. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
О том, что убийство было спланировано, говорит тот факт, что подозреваемый взял с собой сменную одежду, которую еще до убийства спрятал недалеко от дома потерпевшей. Переодевшись, вещи с пятнами крови, перчатки он сложил в пакет и вместе с орудием убийства выбросил в мусорный контейнер и отправился к работодателю, у которого он подрабатывал в бане. Меньше суток потребовалось следователям и сотрудникам полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве женщины. 14 декабря он был задержан. Его обувь стала одной из главных улик. Сапоги со следами крови потерпевшей следователи изъяли с его рабочего места.
Установлено, что подозреваемый судим за кражу. При предъявлении неопровержимых доказательств его причастности к убийству подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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Дора
BLOOD_JO
жительгородалипецк
BLOOD_JO
так обоим быдлотам и надо
Паха
Юрист с из......
Дима
Бывалый