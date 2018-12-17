Жительницы поселка Лев Толстой ждала резчика скота, но была зверски зарезана сама

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту насильственной смерти 58-летней жительницы поселка Лев Толстой задержан и заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 59-летний житель соседнего села Первомайское. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, подозреваемый, задумав лишить жизни оскорбившую его жительницу поселка Лев Толстой, утром 13 декабря 2018 года, вооружившись ножом, пришел к её дому. Женщина, ожидавшая в этот день резчика скота, сразу открыла дверь и получила удар ножом в живот. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление и выхватить нож руками, но тщетно. Стоя на пороге дома, незваный гость нанес ей не менее 10 ударов, в том числе и в шею. Затащив потерпевшую в коридор, он закрыл дверь изнутри. В это время пришел резчик скота и стал звонить в дверь. Чуть позже подошла и дочь. Затаившись, подозреваемый стал ожидать удобного момента, чтобы незаметно покинуть дом. Найдя ключи от задней двери, он вышел во двор и поспешил скрыться.



О том, что убийство было спланировано, говорит тот факт, что подозреваемый взял с собой сменную одежду, которую еще до убийства спрятал недалеко от дома потерпевшей. Переодевшись, вещи с пятнами крови, перчатки он сложил в пакет и вместе с орудием убийства выбросил в мусорный контейнер и отправился к работодателю, у которого он подрабатывал в бане. Меньше суток потребовалось следователям и сотрудникам полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве женщины. 14 декабря он был задержан. Его обувь стала одной из главных улик. Сапоги со следами крови потерпевшей следователи изъяли с его рабочего места.



Установлено, что подозреваемый судим за кражу. При предъявлении неопровержимых доказательств его причастности к убийству подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

