«Глаза в пол. «Дайте денег!» Это - позиция жертвы!»

Липецких чиновников призывали ломать себя, чтобы жить в другой России.

Сегодня близкий друг врио губернатора Вячеслав Таранов, столичный бизнес-тренер, коуч, как говорят «западники», учил наших чиновников-«славянофилов» работать на результат.К 10.00 зал заседаний областной администрации был полон. Как говорится, яблоку негде было упасть от провинциальных дядек и тетенек, которых буквально под запись свезли со всех районов области на бесплатную для них лекцию, за которую в Москве слушатели курсов по повышению мотивации к труду и обороне платят какие-то немыслимые для провинциалов тыщщи.- Панов - сидит. Семенихин - сидит. Москворецкий - сидит. Алтухов - сидит. Иванов? Где Иванов?! А, вот он пришел, слава Богу! - радуется, увидев главу Липецка, женщина со списком руководителей районных администраций и областных чиновников, которым, по мнению Игоря Артамонова, необходимо поменять менталитет - именно эту мысль молотком заколачивала в головы великовозрастных «студентов» «московская штучка».Моисей водил соотечественников по пустыне 40 лет, чтобы поменять мировоззрение рабов-идолопоклонников, но и то у него это не получилось. А мы вот уже 30 лет проблудили по кругу из всяких «измов» и по граблям, но даже получая палкой прямо по лбу, остались теми же людьми с патерналистско-фаталистическим взглядом на жизнь. Сформулированным еще крепостником Некрасовым в ХIХ веке: «Вот барин приедет - барин нас рассудит».И вот приехал новый «барин», продвинутый москвич Игорь Артамонов. Который решил, что липецкому кряжистому дубу власти, корни и ветви которого - кумовья да сватья с комсомольско-партийным прошлым, - можно привить веточку протестантской трудовой этики, и как только это случится, наша область станет прорывным регионом, на который будет равняться Россия! Мол, что получилось в Сбербанке, получится и в управлении областью. Впрочем, другого выхода у Игоря Артамонова, кроме этого, просто нет. Ведь ему нужно дать и его кремлевскому работодателю результат, и липчанам понравиться. На все на это у него - девять месяцев. После которых он пойдет на прямые выборы, чтобы избавиться от приставки врио. И одного лишь «мандата Путина», как показала жизнь, российскому избирателю уже не достаточно.Игорь Артамонов сообщил аудитории о том, что 2300 жалоб пришло с мест только на его сайт. Проблемы - ЖКХ, дороги, медицина. Есть в области хорошие практики решения этих проблем на местах. И что к вечеру этого дня после «мозговых сшибок» (термин Олега Королева) «мы должны получить результат, с которым поедем домой, к людям».Сегодняшнее мероприятие, кажется, последнее китайское предупреждение местечковому политбомонду, который, как верно отметил Игорь Артамонов, готов что-то делать лишь тогда, когда ему перепадают на это бюджетные средства. С которых потом у них растут особняки и появляются авто премиум-класса.- Деньги, конечно, будут. Плюс 18 миллионов рублей по сравнению с бюджетом этого года получат органы местного самоуправления в виде дотаций, субсидий и субвенций, - сказал врио губернатора.Игорь Артамонов ходил как лектор с микрофоном по залу. За его спиной зажигались табло с манящими цифрами: на благоустройство в следующем году будет потрачено 643 миллиона, на водоснабжение - 883 миллиона, на электрификацию - 207 миллионов рублей. Фонд оплаты труда работникам бюджетных организаций будет расти год от года, начиная с 25 миллиардов рублей в 2019 году до 27-ми - в 2021-м. Сфера культуры получит в следующем году 2,9 млрд рублей, образование - 15,7 миллиарда, медицина - 8,5 миллиарда, физкультура и спорт - 1,9 млрд рублей.Но слишком разевать роток на бюджетные средства своим подчиненным врио губернатора все же не советовал. Более того, Артамонов четко сказал, что расстанется со всяким, кто не умеет привлекать внебюджетные средства на решение социальных проблем населения.- С удовольствием будем изучать лучшие практики. У меня будет интерес только к тем главам органов местного самоуправления, кто умеет работать с бизнесом и с населением! - сказал, как отрезал, Игорь Артамонов.И тут же «красная лампочка» зажглась перед главой Липецка Сергеем Ивановым, который «слава Богу, что пришел». Ведь мэрия Липецка привлекла в этом году, судя по очередному слайду, всего 24 млн рублей внебюджетных инвестиций, в то время как Лебедянский район - без малого 50 миллионов, а Грязинский - 44,7 миллиона рублей.- Мы сегодня все видим, где кто в чем недорабатывает! - пригрозил врио губернатора неопределенному кругу лиц.А потом на сцену вышел столичный друг Игоря Артамонова, коуч Вячеслав Таранов. О себе он сказал лишь то, что некогда работал ресторатором в Москве, но, достигнув потолка роста (?), решил поменять деятельность и уйти в бизнес-тренеры.- Бесплатно я работаю лишь со школьниками и с Липецкой областью, - заметил москвич.Главное, что нужно сделать липецким чиновникам, чтобы область показала нужный для его друга Игоря Артамонова результат, - сменить личностные установки или менталитет.«Во что я верю? Какой я?». Задуматься над этими вопросами должен каждый.Вячеслав Таранов призвал чиновников оставить после себя свой след на земле. И привел цитату американского фантаста Рея Бредбери: «Каждый должен что-то оставить после себя. Хотя бы сад, посаженный твоими руками. Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником».- Имея опыт, могу уже предположить, получится ли у вас стать «командой результата» или нет, - заметил коуч, но не стал объяснять природу своего знания.Очевидно, лектор говорил о глазах. Они - зеркало души. Горят они или покрыты влажной поволокой? В глазах некоторых чиновников - бездна. Без дна желание хапать и ртом, и попой.- Вы живете в конкурентной среде в Российской федерации. Какое место вы хотите занять среди субъектов? - спросил бизнес-тренер.- Войти в ТОП-3 регионов, - ответил коучу его самый пока прилежный липецкий ученик Игорь Артамонов.Московский лектор нарисовал табличку и пояснил, что 10 баллов получит тот, кто «костьми ляжет, а все сделает». 8 баллов Вячеслав Таранов даст чиновнику, который «будет стараться делать все не так как раньше, а лучше». 6 баллов заработает член команды, который будет хотя бы не путается в ногах. «Пятерку» дадут тому, кому все равно. А все, кто получит баллы ниже - саботажники, прилипалы и приспособленцы, которые противодействуют всему новому. В каком диапазоне группируется основная часть коллектива, таким будет и результат.- А если кому наплевать на результат, что тому делать? - кинул коуч вопрос в аудиторию.- На диван! - крикнули из зала.Вячеслав Таранов хотел бы, чтобы липецкие муниципальные и государственные служащие изжили в себе «жертву».- Глаза в пол. «Дайте денег!» Это - позиция жертвы! - объяснился коуч.Чтобы команда Артамонова дала результат, ее членам нужно перестать ждать «манны бюджетной». И нужно учиться.- Ваша установка должна быть такой: «Хочу жить в другой стране!»Не на Лазурном берегу Франции, конечно, а в другой России. Пора перестать, наконец, оскотиниваться (это слово также произнес бизнес-тренер Таранов). Пора перестать быть местечковым политиком (в России политики работают в Кремле, по словам коуча). Пора научиться быстро двигать бумаги по кабинетам. Пора спокойно принимать от подчиненных иное мнение.Вячеслав Таранов показал фрагмент из черно-белого еще фильма «Голый король» по Шварцу (короля играл Евгений Евстигнеев). Это был разговор короля с его первым министром.В зале никто не смеялся. Ибо все хорошо помнили стиль и методы 20-летнего руководства областью предыдущего губернатора.- Вы задумываетесь, почему другим главам местного самоуправления бизнес несет деньги, а вам - нет?Этот вопрос бизнес-тренера был, конечно, не уместным.А вот и уместный: «Чему ты научился за этот год?» И тут же - новый пример: матрица Эйзенхауэра. Методика президента США обучает эффективному планированию. Для удобства и наглядности все запланированные дела Эйзенхауэр предложил делить на четыре категории. В первую стоит определить все самое важное, требующее немедленного решения. Во вторую - дела и обязанности, которые важны, но могут подождать. Третья категория - все срочное, но не важное. В последнюю группу записываются не важные и не срочные планы.- Плохо, когда руководитель все время занимается важными срочными делами. Это не дает ему возможности делать их качественно, - сообщил чиновникам бизнес-тренер. И привел еще одну требующую переваривания мысль: «Размышление требует праздности».Чиновникам внушили и еще пару важных для их деятельности мыслей. Первая: критерий работы - это скорость принятия решений. Вторая: любую задачу можно сделать нерешаемой проведя ряд совещаний.Коуч показал еще один видеоролик. На этот раз - с ЧМ мира по легкой атлетике. Побудить в эстафете должна была сборная США, ведь каждая бегунья имела лучшие индивидуальные результаты по сравнению с француженками. Плюс 6,5 метров, по данным аналитиков, американки должны были выиграть на финише у сборной Франции. Но победили француженки.- А вы готовы работать как команда? Если в ваших кабинетах залеживаются бумажки, то это как та эстафетная палочка, которую вы передаете друг другу. Вы должны работать как эффективная управляющая компания. Сейчас мощь страны определяют не танки и не ракеты, а скорость принятия управленческих решений, - заявил московский коуч.Но наши чиновники разве поверят этой залетной пташке? Они смотрят телевизор, откуда им говорят, что мощь страны как раз определяют танки и ракеты. И наше круче американских. Так что не надо нам ля-ля!Впрочем, врио губернатора лекция понравилась. По его словам, неинтересна она была только трем процентам аудитории. Вот что значит всю жизнь проработать в банке, чтобы так лихо считать проценты!