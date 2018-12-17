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Лавров не допускает войны с Украиной

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#Сергей Лавров #Украина #минские соглашения
Лавров не допускает войны с Украиной

Глава МИДа пояснил позицию Москвы.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отвечая на вопросы корреспондентов, четко дал понять о настрое России к Украине. «Воевать с Украиной Россия не будет, это я вам обещаю», - цитирует Сергея Лаврова издание «Слово и дело». - Иногда признание независимости ДНР и ЛНР и объявление войны, как вы сейчас предлагаете, - я не представляю себе, как Россия пойдет войной на Украину, - иногда это является проявлением нервного срыва и слабости.

По словам Лаврова, сейчас с Киевом воюет русскоязычное население Украины. Министр подчеркнул, что Москва имеет отношения с украинским государством, которое для нее «гораздо важнее» оказавшегося в 2014 году у власти в Киеве режима, передает РБК. Говоря о затянувшемся вооруженном конфликте на востоке Украины, Лавров отметил, что всем задействованным сторонам необходимо придерживаться минских договоренностей. По его мнению, им нет альтернативы.
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#Сергей Лавров #Украина #минские соглашения

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