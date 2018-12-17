Происшествия

сегодня, 11:16

Влюбленная пара украла гирлянду из городского парка

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#кража
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Влюбленная пара украла гирлянду из городского парка

Влюбленная пара из Усмани попала в новогодний уголовный переплет.

12 декабря 17-летний подросток и его 19-летняя спутница гуляли по парку, что на улице Исполатова в Усмани. Молодой человек решил сделать своей возлюбленной подарок в виде гирлянды. Увидев старания, спутница решила ему помочь.

В итоге сверкающие огни стоимостью более 30 тысяч рублей благополучно были сняты. Однако по городу пошел слушок, что вслед за гирляндой пропало и новогодние настроение. Народная молва воззвала к совести парочки, и они решили вернуть украденное.

Но, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, усманские полицейские уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. 
3 1879
#кража
1

Комментарии (3)

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Бывший БОМЖ

сегодня, 11:42
Усманские полЮцейские такие же хитропопые как их Липецкие коллеги: возбуждают только раскрытые дела, где либо есть видео , либо граждане сами задержали и к ним преступника привели......Сразу репортаж в СМИ и премию.....А если не раскрытое, то лежит заява десять дней потом по ней глупомордый участковый делает отказной и привет родителям.........
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Милая Оксана

сегодня, 11:38
Никогда не признавайтесь , нашел молчи и потерял молчи !
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Пресс служба

сегодня, 11:37
усманские полицейские раскрыли кражу века, орестованные проверяются на причастность к др. кражам, а так же к шпионажу в пользу НАТО и связь с международным терроризмом. Участвовавшие в задержании полицейские представлены к гос. наградам и внеочередным званиям!
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