Влюбленная пара украла гирлянду из городского парка

Влюбленная пара из Усмани попала в новогодний уголовный переплет.

12 декабря 17-летний подросток и его 19-летняя спутница гуляли по парку, что на улице Исполатова в Усмани. Молодой человек решил сделать своей возлюбленной подарок в виде гирлянды. Увидев старания, спутница решила ему помочь.

В итоге сверкающие огни стоимостью более 30 тысяч рублей благополучно были сняты. Однако по городу пошел слушок, что вслед за гирляндой пропало и новогодние настроение. Народная молва воззвала к совести парочки, и они решили вернуть украденное.

Но, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, усманские полицейские уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража.