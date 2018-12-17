Общество

сегодня, 10:45

7 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Липецка за выходные

10 412
#снег #уборка
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7 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Липецка за выходные

Как сообщили в управлении благоустройства, работы продолжаются в круглосуточном режиме. 

В минувшие выходные на борьбу с последствиями снегопадов и гололедицей выходило от 50 до 70 единиц спецтехники. В указанный период израсходовано свыше 920 тонн пескосоляной смеси и 135 тонн соли. Особое внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям.

В настоящий момент продолжаются работы по вывозу снега с улиц Гагарина, Циолковского, Ленина, Неделина, 50 лет НЛМК, Металлургов. Также от него освобождают площади Соборная, Героев, Театральная и Революции. Спецмашины прометают Октябрьский мост, улицы Лесная, Стаханова, Меркулова и другие. После чего проезжие части этих участков будут обработаны противогололедными материалами.

На расчистку частного сектора районов Опытной станции, Свободный Сокол, Сырский Рудник направлены грейдеры.              

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства в уборке придомовых территорий задействовано 210 дворников. Им на помощь выведено 12 единиц техники. Кроме того, управляющие компании проводят работу по удалению с крыш наледи по мере ее обнаружения, предварительно огораживая опасные места.

Оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в свои обслуживающие организации, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения - по единому номеру телефона 522-639.

С наступлением зимнего сезона вопрос своевременной расчистки магистралей и дворовых проездов от снега становится одним из основных на оперативных совещаниях руководителей Липецка, департамента ЖКХ и обслуживающих организаций города. По словам специалистов, нередко проведению работ мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и проезжих частей. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки от автомобилей.

По данным синоптиков, в течение дня 17 декабря в Липецке небольшой снег. Водителям необходимо быть внимательнее, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

10 412
#снег #уборка
2

Комментарии (10)

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Грязинец

46 секунд назад
В грязях весь снег бросают прямо под машины на трассу. С мостов весь снег на лёд в реку, бросают грязь в реку, а машине значит нельзя возле речки находиться....
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Очковтиратели кубаметровые,

5 минут назад
куда вы весь этот объем вывезли? Проверить эту ложь очень легко.Куда вы весь снег вывезли?
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Максим

27 минут назад
я думал дело в Гулевском и Королёве - ошибался. Провинция в мозгах её жителей и улучшений ждать только время терять.
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111

30 минут назад
Очищают только центр города, посмотрите на окраины города, весь снег горами на обочинах, чуть тает и море на дороге
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товарищ

47 минут назад
Опять воруют - приписывают снег. А в выходные ездил по городу - ни одной снегоуборочной машины не видел. Наверное настало время проверок. А то просто прометут на бардюры новые а потом их ломают. Надо везде камеры поставить и глонас подключить и мы увидим сколько техники работает а сколько шабашничают
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гость

сегодня, 11:41
Как сводки с фронта,а воз и ныне там.Как было всё засрано , так и осталось....
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Мэрские людишки

сегодня, 11:17
Эти сказки мы слышим каждый раз, когда выпадает немного снега. Город неделю стоит в пробках, снег, сдвинутый к тротуару, уменьшает проезжую часть на целую полосу. А что будет в этом убогом городишке, если пройдет настоящий снег, дня на три с метелью? Это будет полный коллапс, который до весны не разгребут.
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Калдырь

сегодня, 11:04
Виталий Воеводкин, не * .и
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Гость

сегодня, 11:00
Что за транспортный коллапс сегодня в городе? По Проспекту Победы с Кольцевой до Памятника Танкистам час ехали!! Опоздали на работу(((
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Петя

сегодня, 10:53
Почему пишут сколько снега вывезли и не пишут,А сколько его ввезли?Однобокий учет какой-то!!!
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