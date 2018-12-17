7 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Липецка за выходные

Как сообщили в управлении благоустройства, работы продолжаются в круглосуточном режиме.

В минувшие выходные на борьбу с последствиями снегопадов и гололедицей выходило от 50 до 70 единиц спецтехники. В указанный период израсходовано свыше 920 тонн пескосоляной смеси и 135 тонн соли. Особое внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям.

В настоящий момент продолжаются работы по вывозу снега с улиц Гагарина, Циолковского, Ленина, Неделина, 50 лет НЛМК, Металлургов. Также от него освобождают площади Соборная, Героев, Театральная и Революции. Спецмашины прометают Октябрьский мост, улицы Лесная, Стаханова, Меркулова и другие. После чего проезжие части этих участков будут обработаны противогололедными материалами.

На расчистку частного сектора районов Опытной станции, Свободный Сокол, Сырский Рудник направлены грейдеры.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства в уборке придомовых территорий задействовано 210 дворников. Им на помощь выведено 12 единиц техники. Кроме того, управляющие компании проводят работу по удалению с крыш наледи по мере ее обнаружения, предварительно огораживая опасные места.

Оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в свои обслуживающие организации, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения - по единому номеру телефона 522-639.

С наступлением зимнего сезона вопрос своевременной расчистки магистралей и дворовых проездов от снега становится одним из основных на оперативных совещаниях руководителей Липецка, департамента ЖКХ и обслуживающих организаций города. По словам специалистов, нередко проведению работ мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и проезжих частей. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки от автомобилей.

По данным синоптиков, в течение дня 17 декабря в Липецке небольшой снег. Водителям необходимо быть внимательнее, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.