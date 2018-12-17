Многодетная мать из Ельца украла у липчанки пенсию

В Липецке раскрыли карманную кражу.

10 декабря в Липецке на площади Клименкова у 51-летней женщины украли из кармана кошелек с 10 000 рублей.



На днях это преступление было раскрыто: по подозрению в краже сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Липецку задержали 47-летнюю жительницу Ельца.



Оказалось, что задержанная заметила липчанку на почте, где та получала пенсию. Ельчанка пошла за женщиной, когда та оступилась помогла ей удержаться на ногах и вытащила из ее кармана кошелек.



Задержанная уже была судима за кражу, у нее трое детей, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

