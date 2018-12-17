Происшествия

23 минуты назад

Многодетная мать из Ельца украла у липчанки пенсию

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#карманная кража
Многодетная мать из Ельца украла у липчанки пенсию

В Липецке раскрыли карманную кражу.

10 декабря в Липецке на площади Клименкова у 51-летней женщины украли из кармана кошелек с 10 000 рублей.

На днях это преступление было раскрыто: по подозрению в краже сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Липецку задержали 47-летнюю жительницу Ельца.

Оказалось, что задержанная заметила липчанку на почте, где та получала пенсию. Ельчанка пошла за женщиной, когда та оступилась помогла ей удержаться на ногах и вытащила из ее  кармана кошелек.

Задержанная уже была судима за кражу, у нее трое детей, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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#карманная кража

Комментарии (1)

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гостья

1 минуту назад
т.е.рожать троих она может ,а кормить и растить она уже многодетная и кто-то должен, поэтому решилась пенсией поживиться чужой.....куда катимся???????? одна многодетная из-за трудного положения топит новорожденного, вторая защищает сожителя, третья пенсионеров грабит....
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