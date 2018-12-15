ПозиTиV

53 минуты назад

Поднялись ли цены к Новому году?

7 301
#цены #инфляция
Поднялись ли цены к Новому году?

Пришла пора вычислить «индекс оливье». 

По стоимости главного новогоднего салата можно понять, насколько поднялись цены за год. 
В рецепт салата входят: картофель, морковь, яйца, колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез. 

В конце 2017 года стоимость «Оливье» составила 312 рублей. В конце 2018 года набор продуктов для салата стоит 325 рублей. 

Больше других из продуктов для салата подорожали морковь - на 14%, и яйца – на 12,5%. 
Колбаса выросла в цене за год на 4 %. Меньше всего за год подорожал майонез – на 2%. 

Согласно данным Росстата, в 2018 году индекс оливье составил 4%. Уровень инфляции тоже вырос – 4% против 2,6% прошлого года.

фото  gastronom.ru.
7 301
#цены #инфляция

Комментарии (7)

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Я живу

6 минут назад
на пензию 7200,перебивась кой как по магозинам моло хажу,а так по мусоркам заглядываюпока не умерла.Галосавала за ПУтина незнаю посля выборов стала хужа ,кто в этом виноват
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А рубль

13 минут назад
Он на то и деревянный,чтобы всегда сгорать.
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Космос

14 минут назад
И все подорожало, одним оливье сыт не будешь
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Космос

15 минут назад
Куры подорожали
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Милая Оксана

33 минуты назад
Ну что вы пристали с этим оливье ?
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Милая Оксана

33 минуты назад
Ну что вы прислали с этим оливье ?
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007

36 минут назад
этот рецепт я придумал
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