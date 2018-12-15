ПозиTиV
53 минуты назад
Поднялись ли цены к Новому году?
Пришла пора вычислить «индекс оливье».
По стоимости главного новогоднего салата можно понять, насколько поднялись цены за год.
В рецепт салата входят: картофель, морковь, яйца, колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез.
В конце 2017 года стоимость «Оливье» составила 312 рублей. В конце 2018 года набор продуктов для салата стоит 325 рублей.
Больше других из продуктов для салата подорожали морковь - на 14%, и яйца – на 12,5%.
Колбаса выросла в цене за год на 4 %. Меньше всего за год подорожал майонез – на 2%.
Согласно данным Росстата, в 2018 году индекс оливье составил 4%. Уровень инфляции тоже вырос – 4% против 2,6% прошлого года.
фото gastronom.ru.
В рецепт салата входят: картофель, морковь, яйца, колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез.
В конце 2017 года стоимость «Оливье» составила 312 рублей. В конце 2018 года набор продуктов для салата стоит 325 рублей.
Больше других из продуктов для салата подорожали морковь - на 14%, и яйца – на 12,5%.
Колбаса выросла в цене за год на 4 %. Меньше всего за год подорожал майонез – на 2%.
Согласно данным Росстата, в 2018 году индекс оливье составил 4%. Уровень инфляции тоже вырос – 4% против 2,6% прошлого года.
фото gastronom.ru.
Еще в рубрике
24.10.2018 14:43Говорит Липецк
Я живу
А рубль
Космос
Космос
Милая Оксана
Милая Оксана
007