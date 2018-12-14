В торговом центре обокрали церковную лавку

Целью преступника были золотые украшения.

Мировой судья СУ №17 Советского района Липецка рассмотрела дело о краже из церковной лавки, расположенной в одном из городских торгово-развлекательных центров. Подсудимым казался ранее судимый за попытку кражи безработный мужчина.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 8 июня 2018 года. Злоумышленник воспользовался тем, что за ним никто не наблюдал, и обокрал церковную лавку. Его добычей стали золотые украшения — цепь, крестики, распятие — общей стоимостью в 34 002 рубля. Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Потерпевшим от кражи был признан приход Рождество-Богородицкого храма РПЦ села Васильевка Липецкого района. Еще до приговора подсудимый вернул всю сумму приходу.



Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его 8 месяцами условного лишения с испытательным сроком в один год.