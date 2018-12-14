Происшествия

сегодня, 13:35

В торговом центре обокрали церковную лавку

2 710
#кража
В торговом центре обокрали церковную лавку

Целью преступника были золотые украшения.

Мировой судья СУ №17 Советского района Липецка рассмотрела дело о краже из церковной лавки, расположенной в одном из городских торгово-развлекательных центров. Подсудимым казался ранее судимый за попытку кражи безработный мужчина.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 8 июня 2018 года. Злоумышленник воспользовался тем, что за ним никто не наблюдал, и обокрал церковную лавку. Его добычей стали золотые украшения — цепь, крестики, распятие —  общей стоимостью в 34 002 рубля. Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Потерпевшим от кражи был признан приход Рождество-Богородицкого храма РПЦ села Васильевка Липецкого района. Еще до приговора подсудимый вернул всю сумму приходу.

Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его 8 месяцами условного лишения с испытательным сроком в один год.
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#кража

Комментарии (2)

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Сомневающийся

12 минут назад
РПЦ занимается торговлей без уплаты налогов. Неплохо попы устроились.
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дмитрий

48 минут назад
Давайте, липчане, подписывайте петицию. сделаем наш город безопаснее https://www.change.org/p/администрация-г-липецка-осветите-все-пешеходные-переходы-в-г-липецке?recruiter=314202163&utm_source=share_petition&utm_medium=vk&utm_campaign=share_petition ответить
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