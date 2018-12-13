сегодня, 14:19
Московский суд депортировал украинскую журналистку
Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур (Бойко) за нарушение правил пребывания на территории России.
«Вищур нарушила правила пребывания на территории России: по сути, с лета 2018 года она находилась на территории России незаконно», — цитирует ТАСС представителя суда.
Там отметили, что журналистка депортирована на основании ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).
Ранее источник сообщил, что якобы пропавшая Елена Бойко будет выдворена из России по решению суда, - передает RT.