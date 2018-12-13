Происшествия
сегодня, 13:13
На улице Фрунзе горела квартира
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Сегодня в 11:27 загорелась квартира в доме №15 по улице Фрунзе в Липецке.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, к дому прибыли пять отделений пожарных с автолестницей.
В результате пожара повреждены внутренняя отделка комнаты на площади 9 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара повреждены внутренняя отделка комнаты на площади 9 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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