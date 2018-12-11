Дочь непобедимого чемпиона из Ельца выполнила норматив мастера спорта

Евгения Меренкова отобралась на взрослый чемпионат и на юниорское первенство России по самбо.

Мы уже сообщали, что в чемпионате Центрального федерального округа по самбо в Серпуховском районе Московской области воспитанница ОК СШОР Анжела Алексанян (весовая категория 48 кг) заняла 1-е место и выполнила норматив мастера спорта.

Но этот успех оказался не единственным для наших самбисток. Победные традиции продолжила воспитанница елецкого «Локомотива» Евгения Меренкова.

Евгения выступала в самой тяжелой весовой категории - свыше 80 кг. Среди женщин она заняла 2-е место, но возраст позволял ей принять участие и в соревнованиях юниорок. Здесь на счету Меренковой оказалась «бронзовая» медаль.

Меренкова также выполнила мастерский норматив, а кроме того завоевала путевки на чемпионат России среди взрослых, который состоится в марте будущего года в Казани и юниорское первенство страны в феврале в Перми. Тренирует спортсменку тренер Ирина Клокова.

Напомним, что самбо на прошлой неделе было включено в программу Олимпийских Игр, что открывает перед спортсменами дополнительные широкие перспективы.

И еще одна важная деталь. Евгения - дочь знаменитого елецкого дзюдоиста мастера спорта международного класса, вице-чемпиона мира среди военнослужащих (1994 г.) и непобедимого чемпиона мира и Европы среди ветеранов. Как говорится, яблоко от яблони...



Фото tdh.gov.tm

