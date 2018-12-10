Происшествия
сегодня, 22:00
Погибших в аварии на газораспределительной станции нет
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Пламя тушат несколько отделений пожарных.
ГУ МЧС РФ по Липецкой области распространило официальную информацию об аварии на объекте системы газоснабжения под Задонском.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в поселке Хмелинец Задонского района горит газораспредельтельная подстанция. Огонь вспыхнул около 21.35. Высота факела на зданием станции составила четыре метра. На месте возгорания работают четыре отделения пожарно-спасательных подразделений и опергруппа Задонского ПСГ.
Аварийные бригады приступили к перекрытию задвижек.
Проведена подача газа от станции по кольцевой линии. Отключение абонентов от газоснабжения проводится не будет. Визуально наблюдается уменьшение интенсивности горения.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что сегодня вечером жители Задонска услышали взрыв после чего над селом Хмелинец поднялось зарево.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в поселке Хмелинец Задонского района горит газораспредельтельная подстанция. Огонь вспыхнул около 21.35. Высота факела на зданием станции составила четыре метра. На месте возгорания работают четыре отделения пожарно-спасательных подразделений и опергруппа Задонского ПСГ.
Аварийные бригады приступили к перекрытию задвижек.
Проведена подача газа от станции по кольцевой линии. Отключение абонентов от газоснабжения проводится не будет. Визуально наблюдается уменьшение интенсивности горения.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что сегодня вечером жители Задонска услышали взрыв после чего над селом Хмелинец поднялось зарево.
3 1862
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