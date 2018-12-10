Происшествия

сегодня, 22:00

Погибших в аварии на газораспределительной станции нет

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#газопровод
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Погибших в аварии на газораспределительной станции нет

Пламя тушат несколько отделений пожарных.

ГУ МЧС РФ по Липецкой области распространило официальную информацию об аварии на объекте системы газоснабжения под Задонском.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в поселке Хмелинец Задонского района горит газораспредельтельная подстанция. Огонь вспыхнул около 21.35. Высота факела на зданием станции составила четыре метра. На месте возгорания работают четыре отделения пожарно-спасательных подразделений и опергруппа Задонского ПСГ. 

Аварийные бригады приступили к перекрытию задвижек. 

Проведена подача газа от станции по кольцевой линии. Отключение абонентов от газоснабжения проводится не будет. Визуально наблюдается уменьшение интенсивности горения.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что сегодня вечером жители Задонска услышали взрыв после чего над селом Хмелинец поднялось зарево.
3 1862
#газопровод
1

Комментарии (3)

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Я

57 минут назад
Завтра будут
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indezit

сегодня, 22:29
И Обамка с Трампом
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indezit

сегодня, 22:28
Порошенко виноват.
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