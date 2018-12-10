Криминальный дуэт трижды за день обокрал один магазин

Преступную пару интересовали кофе и шампунь.

Левобережный районный Липецка рассмотрел уголовное дело ранее судимых мужчины и женщины. Безработного отца четверых детей и мать двоих детей судили за кражи из магазинов.



Как установил суд, криминальный дуэт причастен к кражам из сетевого магазина на улице Зои Космодемьянской. Мужчина и женщина распределили между собой роли и зашли в торговую точку днем 29 июня. Пока липчанин стоял на "шухере", женщина набирала в корзинку упаковки кофе и шампуни. Их она оставляла у кассы. Собранный за три визита товар припрятали у выхода, а потом вынесли из магазина. Так магазин лишился кофе и шампуней на сумму в 4 742 рубля 49 копеек. Криминальный дуэт вычислили по записям видеокамер.



Подсудимые полностью признали свою вину в преступлении. Наказание усугубил рецидив преступлений. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 2,5 года, женщину приговорили к году лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда.