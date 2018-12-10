«Жрать надо меньше!»: липчан рассердил чек из кафе на 29900

Такую сумму в фаст-фуде касса выбила за четыре позиции.

В липецком сегменте соцсетей появился снимок чека из местного кафе фаст-фуда. Касса за четыре позиции выбила посетителю сумму в 29900 рублей.Фото быстро разошлось по липецким группам и стало причиной негодования подписчиков. «Жрать надо меньше!», «А не проще купить мяса и пожарить шашлык!?», «Ммм,пожрал на новую куртку, кроссовки,штаны и телефон». Оказалось, что липчан ввели в заблуждение. Сумма обеда в кафе составила на самом деле 299 рублей.Как поясняет автор снимка и владелец чека, касса не пробивала запятые и ноли, поэтому сумма за его покупку оказалась астрономической. В реальности липчанин заплатил за заказ 299 рублей, но этот момент администраторы пабликов почему-то предпочли не указывать.