Общество

сегодня, 11:08

Герой Советского Союза и Герой России возложили цветы к вечному огню

3 359
#День Героев Отечества
Герой Советского Союза и Герой России возложили цветы к вечному огню

Сегодня в России отмечается день Героев Отечества.

Загрузка плеера

Сегодня с утра к вечному огню на площади Героев пришли Герой Советского Союза Юрий Чурилов и Герой России Олег Сторожук. Они возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Первым Героем России стал начальник Липецкого авиацентра Суламабек Осканов (посмертно). До революции 1917 года 9 декабря (старый стиль - 26 ноября) в России отмечали как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду империи.

Накануне Герой Советского Союза Юрий Чурилов принимал участие во встрече с Владимиром Путинным. Прием проходил в Кремле.

- Такие встречи – традиционны. Главное в них – встреча со своими старыми, боевыми товарищами, сослуживцами, рассказал Юрий Чурилов. – Встретил там в этот раз однокашника по академии Валеру Буркова. Сначала у видел картину в Кремле. Смотрю – на ней священник написан, а лицо знакомое. А потом встречаю и его самого на приеме у президента. Валерий Бурков служил в Афганистане авианаводчиком, был тяжело ранен, у него ампутированы ступни ног. Он вел активную общественную деятельность в "Ассоциации Героев», а затем – пропал. И вот теперь он священник.

По словам Юрия Чурилова, в Липецкой области, в Липецкой области высоких звание Героев советского Союза были удостоены 173 участника Великой отечественной войны, один – промежуточный (Юрий Чурилов имеет в виду себя) и 23 Героя Российской Федерации. 11 из них удостоились этого звания посмертно.

 

3 359
#День Героев Отечества

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанин

5 минут назад
А власти проигнорировали прийти
ответить

fed

26 минут назад
Ввс, прямое. Он Верховный Главнокомандующий. Они еще недавно выполняли его приказы. И лично знакомы.
ответить

Ввс

28 минут назад
и тут путина вставили. Какое отношение он имеет к Липецким героям ?
ответить

Еще в рубрике

Посеешь мечту — пожнешь династию
#люди GOROD48
Посеешь мечту — пожнешь династию

сегодня, 10:46

Общество
Умер народный художник России Юрий Гришко
#Юрий Гришко
2
Умер народный художник России Юрий Гришко

сегодня, 09:29

Общество
25 тысяч новогодних елок реализуют липецкие лесхозы
#елоочные базары
17
25 тысяч новогодних елок реализуют липецкие лесхозы

вчера, 17:52

Общество
А знаете ли вы, какая в Липецке самая распространенная фамилия?
#знаете ли вы #краеведение
38
А знаете ли вы, какая в Липецке самая распространенная фамилия?

вчера, 12:19

Общество
Дом под землей, цыганская кухня и история знаменитого советского торта
#посмотреть_почитать
3
Дом под землей, цыганская кухня и история знаменитого советского торта

вчера, 12:15

Общество
Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
68
Суровый Липецк-30: «И снова об общежитиях»

вчера, 10:37

Общество