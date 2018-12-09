Герой Советского Союза и Герой России возложили цветы к вечному огню

Сегодня в России отмечается день Героев Отечества.

Сегодня с утра к вечному огню на площади Героев пришли Герой Советского Союза Юрий Чурилов и Герой России Олег Сторожук. Они возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Первым Героем России стал начальник Липецкого авиацентра Суламабек Осканов (посмертно). До революции 1917 года 9 декабря (старый стиль - 26 ноября) в России отмечали как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду империи.

Накануне Герой Советского Союза Юрий Чурилов принимал участие во встрече с Владимиром Путинным. Прием проходил в Кремле.

- Такие встречи – традиционны. Главное в них – встреча со своими старыми, боевыми товарищами, сослуживцами, рассказал Юрий Чурилов. – Встретил там в этот раз однокашника по академии Валеру Буркова. Сначала у видел картину в Кремле. Смотрю – на ней священник написан, а лицо знакомое. А потом встречаю и его самого на приеме у президента. Валерий Бурков служил в Афганистане авианаводчиком, был тяжело ранен, у него ампутированы ступни ног. Он вел активную общественную деятельность в "Ассоциации Героев», а затем – пропал. И вот теперь он священник.

По словам Юрия Чурилова, в Липецкой области, в Липецкой области высоких звание Героев советского Союза были удостоены 173 участника Великой отечественной войны, один – промежуточный (Юрий Чурилов имеет в виду себя) и 23 Героя Российской Федерации. 11 из них удостоились этого звания посмертно.