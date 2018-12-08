Спорт

40 минут назад

Липецкий волейбол унижен в родных стенах

308
#Волейбол #ВК "Липецк"
Липецкий волейбол унижен в родных стенах

Тренер команды назвал игру хаосом.

Ничего не смогли поделать волейболистки «Липецка» сегодня на своей площадке с гостями из «Приморочки». Команда из Владивостока победила - 3:0.

В первой партии липчанкам не удалось преодолеть даже 20-очковый рубеж - поражение 18:25. Два других отрезка завершились проигрышем с одинаковым счетом - 21:25. Главный тренер Андрей Смирнов в послематчевом комментарии назвал игру своей команды хаосом.

Осень и начало зимы получились у липецких волейболисток хуже не придумаешь. Сначала команда целый месяц (!) не могла выйти на площадку - из-за того, что «Воронеж» и самарская «Искра» снялись с чемпионата. Конкуренты по чемпионату в этот период набирали очки, а липчанки теряли форму из-за простоя. Затем «Липецк» отправился на выезд в Череповец к своему самому неудобному сопернику «Северянке», и дважды ушел с площадки побежденным - 0:3 и 1:3. Все это происходило на фоне информации, что у клуба закончились деньги, и он вынужден просить у областных властей добавку в размере 6 миллионов рублей.

Хотелось верить, что игры с «Приморочкой» из Владивостока станут отправной точкой для наступления новой, светлой полосы. Ведь соперницы перенесли дальнюю дорогу, в прошлом сезоне «Липецк-Индезит» (так называлась наша команда до потери спонсора) дважды обыграл девчат из Владивостока, в том числе - один раз на их площадке. Но сегодня не срослось. Остается ждать повторной встречи и надеяться...

В турнирной таблице у липчанок две победы (в том числе одна - на тай-брейке) и три поражения. Команда занимает скромное 8-е место из 12 команд.

308
#Волейбол #ВК "Липецк"

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