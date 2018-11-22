Профессиональный спорт Липецкой области просит о помощи?

Главные спортивные клубы региона жалуются на долги.

Ведущие спортивные клубы Липецкой области намерены обратиться к региональным властям с просьбой о выделении дополнительных средств.

Эту информацию GOROD48 подтвердили несколько независимых источников.

Так, у волейбольного клуба «Липецк» образовался дефицит бюджета в 7 миллионов рублей. Футбольный «Металлург», по нашей информации, тоже намерен попросить несколько миллионов рублей, недополученных в основном из-за затянувшейся реконструкции центрального стадиона и позднего переезда команды на главную арену (и, соответственно, недополученной прибыли с весны по осень).

Все наши источники отметили, что жизнь дорожает, объективно увеличиваются расходы на профессиональный спорт (проезд в другие города, проживание, питание), а бюджет у законодателей спортивной моды в регионе не увеличивался уже несколько лет.

Решение вопроса во многом будет зависеть от врио губернатора Игоря Артамонова, который не раз заявлял о своей любви к спорту и стремлении поддерживать спортсменов.