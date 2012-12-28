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Происшествия
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25 минут назад
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48-летний водитель въехал в фонарный столб и получил смертельные травмы
Авария произошла сегодня утром. По данным Госавтоинспекции, водитель превысил скорость.
«По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и врезался в опору ЛЭП», — рассказали в Госавтоинспекции.
Это вторая авария со смертельным исходом за сутки: вчера вечером в Ельце погибла 18-летняя пассажирка мотоцикла «Ямаха». 19-летний водитель «Лады Калины» не уступил мотоциклисту дорогу, и «Ямаха» после столкновения с «Калиной» перевернулась.
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