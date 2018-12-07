«Локо-Юниор» в Липецке вновь остался непобежденным

Самый неудобный соперник в истории «Липецка» обыграл нашу команду в четвертый раз за сезон.

Липецкие хоккеисты потерпели поражение и во втором матче на своем льду от ярославского «Локо-Юниора». Если вчера липчаненабрали хотя бы одно очко за поражение в овертайме, то сегодня получили «баранку», уступив в основное время - 2:3.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а в начале второго чуть более активный «Липецк» забил «трудовой» гол. На 23-й минуте Алексей Яковлев дальним броском в правый от себя угол ворот застал врасплох голкипера Егора Гуськова.

Отыгрались гости на 26-й минуте. После наброса на наш «пятачок» Никита Кирьянов подправил шайбу в сетку - 1:1.

Через 13 секунд некстати получил двухминутный штраф за подножку Андрей Болтов, и ярославцы реализовали большинство: Захар Пульченко мощно щелкнул от синей линии - 1:2.

Следом два великолепных момента упустил липецкий форвард Никита Маняхин: сначала не смог поразить ворота с метра, а затем в меньшинстве чуть не завершил быструю атаку своей команды. «Локо-Юниор» в этом эпизоде выручил вратарь.

В той же самой смене в неравных составах Даниил Белялов вновь реализовал численное преимущество волжан и разрыв в счете увеличился до двух шайб - 1:3.

В третьем периоде липчане яростно шли вперед. Красноречива статистика бросков по воротам, которая показывает, что наша команда втрое превзошла соперников - 14-5. Но стеной стоял на последнем рубеже вратарь. Лишь за 6 секунд до финальной сирены Егор Евтеев с близкого расстояния протолкнул шайбу в сетку, но этим лишь подсластил горькую пилюлю поражения.

Самому неудобному сопернику в своей истории липчане в нынешнем сезоне проиграли все 4 матча. Есть над чем задуматься..

В понедельник и вторник, 10 и 11 декабря, в нам в гости приезжает еще один непростой соперник - «Металлург» из Череповца, являющийся третьей командой в системе клуба КХЛ «Северсталь». Будущие соперники занимают 8-е место, липчане - 5-е, и будет непросто.



МХК «Липецк» - «Локо-Юниор» - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Шайбы: А.Яковлев (Болтов), 22:28 (1:0). Кирьянов (Бережонов, Скорлупкин), 25:03 (1:1). Пульченко (Домничев, Белялов), 26:18 (1:2-бол.). Белялов (Горячев), 35:20 (1:3-бол.). Евтеев (Ковальский, И.Попов), 59:54 (2:3).

Штраф: 20 (Валеев-2, Болтов-4, Евтеев-2, Гнездилов-2+10) - 4 (А.Кожевников-2, Куркин-2).

Вратари: Балуев (0:00-58:41) - Гуськов (Ершов, 39:21).

Броски: 31 (5+12+14) - 21 (5+11+5). Вбрасывания: 34 - 18.

Судьи М.Анисимов, В.Барулин (оба - Москва), Г.Мещеряков, Д.Сычиков (оба - Липецк).

7 декабря. Липецк. СК Звёздный. 1000 зрителей.