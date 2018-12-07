Дело лидера «Христианского государства» будут рассматривать в Грязях

Александр Калинин сейчас находится под подпиской о невыезде и живет в Грязях. Оно гордится тем, что создал прецедент по запрету «вредных» фильмов

Как сообщает «Коммерсант», «Хамовнический суд Москвы решил передать уголовное дело в отношении лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александра Калинина по подсудности в город Грязи Липецкой области. Его обвиняют в том, что осенью 2017 года он вместе с соратниками попытался сорвать прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя. Активисты поджигали машины, а кинотеатры «минировались» и получали угрозы. В ХГСР считали, что «Матильда» оскорбляла чувства верующих.

…Следствие называло Александра Калинина организатором и идейным вдохновителем развернувшейся прошлой осенью кампании против фильма «Матильда» Алексея Учителя. Обвинение утверждало, что соратники господина Калинина — его брат Юрий, а также Александр Баянов и Денис Манталуц — 11 сентября подожгли возле офиса господина Добрынина автомобили Honda Pilot и Mercedes-Benz GLS 400. Машины, очевидно, выбирались наобум, так как принадлежали не имеющим отношения к адвокату и «Матильде» людям. Вскоре всех четверых арестовали.

Помимо поджогов участникам группы вменили звонки в кинотеатры с угрозами и попытки нападений на них. На местах преступлений активисты оставляли листовки с надписью «За "Матильду" гореть». Действия Александра Калинина были квалифицированы как принуждение к отказу от проката фильмов (ст. 179 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ), а его соратников — как умышленное повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ).

Хамовнический суд 29 марта приговорил Юрия Калинина, Александра Баянова и Дениса Манталуца к двум годам заключения каждого. Дело Александра Калинина оказалось в суде только в конце октября. Ему вменяется четыре эпизода давления на кинотеатры и возбуждение ненависти. Остальные зафиксированные следствием эпизоды выделены в отдельное производство.

Александр Калинин сообщил, что узнал о возможной передаче дела в Грязи от журналистов «Коммерсанта». «Я в сентябре вышел из "Бутырки" под подписку о невыезде и живу я в Грязях. Я рассчитываю на оправдательный приговор. Я абсолютно не при делах по тем эпизодам, в которых меня обвиняют. Год они копали и ничего не нашли. Слава богу, отменяют 282-ю статью, там будет оправдание, а по 179-й все экспертизы на моей стороне»,— сообщил он. По словам господина Калинина, его брат Юрий и Александр Баянов уже отбудут свой срок в январе, а Денис Манталуц — в конце февраля 2019 года. «Они все находятся в разных колониях в Тамбове, Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге. И везде к ним относятся хорошо. Их даже ни разу в карцер не посадили. Все понимают, что они не просто преступники, а у них есть идея "жить правильно и по-христиански". А «за "Матильду" гореть!» — это уже чушь!» — сказал он.

Александр Калинин считает, что он вместе с соратниками «зажег не машины, а символическую лампочку»: «Теперь многим подобным фильмам отказывают в прокате. Понятно, что нас надо было наказать, чтобы не было прецедентов, но ситуация исправилась, власти стали задумываться».

В свою очередь, адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин завил «Коммерсанту», что, по его мнению, дело передают в Грязи, чтобы на месте его развалить.

Фото: с личной страницы Александра Калинина в vk.com

