Происшествия

сегодня, 15:41

В Усманском районе в пожаре погиб мужчина

679
#пожар
В Усманском районе в пожаре погиб мужчина

Еще один человек экстренного госпитализирован.

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в частном доме в Усманском районе. Сообщение о пожаре в частном домена улице Луговая в селе Крутченская Байгора поступило на пульт спасателей в 14:11.

К месту вызова выехали два пожарных отделения и спасатели-добровольцы. Огонь уничтожил отделку дома на площади в 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
679
#пожар

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