В Усманском районе в пожаре погиб мужчина

Еще один человек экстренного госпитализирован.

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в частном доме в Усманском районе. Сообщение о пожаре в частном домена улице Луговая в селе Крутченская Байгора поступило на пульт спасателей в 14:11.



К месту вызова выехали два пожарных отделения и спасатели-добровольцы. Огонь уничтожил отделку дома на площади в 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.