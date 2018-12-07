Общество

41 минуту назад

В детском саду Деду Морозу запретили дарить подарки

3 930
#подарки #детсад
В детском саду Деду Морозу запретили дарить подарки

В редакцию GOROD48 обратилась мать одного из воспитанников детского сада №2 в Липецке (микрорайон «Университетский»). В своем письме липчанка утверждает, что в детском саду запретили дарить подарки малышам на новогоднем утреннике.

- На пределе нервы: во всех организациях праздник, а нас просто душит заведующая. Она запретила дарить подарки детям на утреннике, ссылаясь на то, что это запрет прокуратуры на поборы в детских садах. Но как это объяснить детям? Дед Мороз пришел, на которого с каждого родителя собрали по 100 рублей, а подарки не принес. Детей просто лишают чуда, веры в сказку. Все родители уже на грани нервного срыва, - утверждает автор обращения.

Заведующая детским садом №2 Жанна Горнева комментировать ситуацию отказалась. А для председателя департамента образования администрации Липецка Александра Мочалова скандал в ДОУ №2 стал новостью: в ведомство никто за разъяснениями не обращался.

- Родители, если не могут решить ситуацию с новогодним утренником на уровне заведующей детсадом, должны обратиться к нам, как учредителю ДОУ №2, - рассказал Александр Мочалов. - Конечно, каждый родитель имеет полное право подарить своему ребенку на утреннике подарок. В этом никто не может его ограничивать. Другой вопрос в том, что сценарий праздника каждое учреждение разрабатывает самостоятельно. Но никаких запретов на вручение детям подарков на утренниках департамент образования не давал.

Сборы на подарки для детей, как и любое финансирование тех или иных мероприятий в бюджетных организациях, должны быть прозрачны и открыты. Если все условия соблюдаются, то прокуратура не будет наказывать учреждение образования.

- Сбор средств на подарки для детей находится в компетенции родительского собрания или комитета. Если они решат дарить подарки, то должны делать это максимально прозрачно. Если же сбор средств инициирует учреждение, то деньги должны перечисляться на счет организации, - пояснила Татьяна Ткачёва, старший помощник прокурора Липецкой области. - В тоже время в этой ситуации родители могли просто не придти к соглашению — собирать или не собирать, дарить или не дарить. И, не желая разочаровывать часть детей, заведующая могла вообще запретить подарки. Это уже вопрос этического характера, а не повод для прокурорской проверки.

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#подарки #детсад

Комментарии (3)

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гостья

15 минут назад
Милая Оксана, вы сначала русский язык подучите, прежде чем присваивать детсад)))
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Милая Оксана

29 минут назад
Да не слушайте вы эту заведующую , дети ваши , деньги ваши , детсад ваш , а она кто ? Сегодня она начальник , а завтра полы в пятерочке моет ! Главный это народ , когда поймёте !?
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гостья

31 минуту назад
и опять не угодили людям и жалуются. а как поступать заведующей? Собирают на подарки, так найдется, кто в прокуратуру напишет за поборы, собирают по 100 руб, но обязательно найдется мамаша, которая захочет показать свою крутизну и своему чаду купит подарок за 10000руб, не собирают, опять плохо...так давайте определитесь, чего хотите то?
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