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К 2025 году в Ельце станет светлее

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#энергоэффективность #освещение #тендер
К 2025 году в Ельце станет светлее

Переход города на энергоэффективное освещение оценили в 143 млн рублей.

Комитет по коммунальному хозяйству администрации Ельца объявил о поиске партнера на подписание энергосервисного контракта. Подрядчик должен провести в Ельце все необходимые мероприятия для того, чтобы освещение на городских улицах стало энергосберегающим и энергоэффективным. Контракт оценили в 143,6 млн рублей.

Подрядчику прописали огромный фронт работ. Специалистам нужно добиться того, чтобы освещение на елецких улицах соответствовало всем прописанным в нормативах показателям, город был равномерно освещен. При необходимости будут перенесены линии и опоры системы освещения, разработаны новые схемы их расположения, построены дополнительные линии. Еще одна цель работ - добиться снижения потребления электрической энергии. В рамках контракта 4 245 ламп, освещающих Елец, заменят на светодиодные, 15 деревянных опор заменят на железобетонные, дополнительно установят 101 светильник и до 500 кронштейнов для них, опилят мешающие линиям деревья.

Основные работы по строительству дополнительных линий освещения пройдут на улицах
Каминского, Пальна-Михайловская, Космонавтов, Пасечная, Достоевского, Матросова, Пронского, Нижний Затон, Кирова, Карьерная, Пашкова, Жукова, 55 лет Победы, Квасова, Тульская, Демократическая, Розанова, Булгакова, Тополиная, Тимирязева, 50 лет Победы, Содружества, Волгоградская, Лучевая, Тона, Ленинградская, Хмелинецкая, в переулках Хмелинецкий, 4,5,7 Ламской, Школьном. Срок их выполнения расписан на период от июля 2019 года по июнь 2025 года.
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#энергоэффективность #освещение #тендер

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