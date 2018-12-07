Общество
сегодня, 12:47
К 2025 году в Ельце станет светлее
Переход города на энергоэффективное освещение оценили в 143 млн рублей.
Комитет по коммунальному хозяйству администрации Ельца объявил о поиске партнера на подписание энергосервисного контракта. Подрядчик должен провести в Ельце все необходимые мероприятия для того, чтобы освещение на городских улицах стало энергосберегающим и энергоэффективным. Контракт оценили в 143,6 млн рублей.
Подрядчику прописали огромный фронт работ. Специалистам нужно добиться того, чтобы освещение на елецких улицах соответствовало всем прописанным в нормативах показателям, город был равномерно освещен. При необходимости будут перенесены линии и опоры системы освещения, разработаны новые схемы их расположения, построены дополнительные линии. Еще одна цель работ - добиться снижения потребления электрической энергии. В рамках контракта 4 245 ламп, освещающих Елец, заменят на светодиодные, 15 деревянных опор заменят на железобетонные, дополнительно установят 101 светильник и до 500 кронштейнов для них, опилят мешающие линиям деревья.
Основные работы по строительству дополнительных линий освещения пройдут на улицах
Каминского, Пальна-Михайловская, Космонавтов, Пасечная, Достоевского, Матросова, Пронского, Нижний Затон, Кирова, Карьерная, Пашкова, Жукова, 55 лет Победы, Квасова, Тульская, Демократическая, Розанова, Булгакова, Тополиная, Тимирязева, 50 лет Победы, Содружества, Волгоградская, Лучевая, Тона, Ленинградская, Хмелинецкая, в переулках Хмелинецкий, 4,5,7 Ламской, Школьном. Срок их выполнения расписан на период от июля 2019 года по июнь 2025 года.
Подрядчику прописали огромный фронт работ. Специалистам нужно добиться того, чтобы освещение на елецких улицах соответствовало всем прописанным в нормативах показателям, город был равномерно освещен. При необходимости будут перенесены линии и опоры системы освещения, разработаны новые схемы их расположения, построены дополнительные линии. Еще одна цель работ - добиться снижения потребления электрической энергии. В рамках контракта 4 245 ламп, освещающих Елец, заменят на светодиодные, 15 деревянных опор заменят на железобетонные, дополнительно установят 101 светильник и до 500 кронштейнов для них, опилят мешающие линиям деревья.
Основные работы по строительству дополнительных линий освещения пройдут на улицах
Каминского, Пальна-Михайловская, Космонавтов, Пасечная, Достоевского, Матросова, Пронского, Нижний Затон, Кирова, Карьерная, Пашкова, Жукова, 55 лет Победы, Квасова, Тульская, Демократическая, Розанова, Булгакова, Тополиная, Тимирязева, 50 лет Победы, Содружества, Волгоградская, Лучевая, Тона, Ленинградская, Хмелинецкая, в переулках Хмелинецкий, 4,5,7 Ламской, Школьном. Срок их выполнения расписан на период от июля 2019 года по июнь 2025 года.