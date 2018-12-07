Автогрейдера столкнулся с иномаркой: пострадала женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 декабря в Елецком районе на трассе «Дон» 35-летний водитель «ВАЗ-2114» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Шевроле» с 41-летним водителем за рулем. В ДТП водитель «четырнадцатой» получил травмы и был госпитализирован.

В Лебедяни около пяти часов вечера на улице М. Горького 49-летний водитель автогрейдера столкнулся с автомобилем «Датсун» под управлением 58-летней женщины. В результате столкновения она получила травмы и была госпитализирована.

В Липецке в девять часов вечера на улице 50 лет НЛМК 32-летний водитель «Ниссана» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 78-летнюю пенсионерку. Женщину с травмой госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1247 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 899 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 45 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.