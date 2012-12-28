Интервальное движение вводится из-за ремонта моста в Липецком округе

Водителей просят выбирать пути объезда.

Как сообщили в правительстве Липецкой области, в понедельник будет остановлено движение на дороге Вербилово-Грязное-Боринское в Липецком округе из-за ремонта моста.«Работы начнутся в 9 утра. Движение будет останавливаться периодически, на срок до 30 минут», — говорится в сообщении.Водителей просят планировать поездки заранее