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сегодня, 10:52
2

Интервальное движение вводится из-за ремонта моста в Липецком округе

Водителей просят выбирать пути объезда.

Как сообщили в правительстве Липецкой области, в понедельник будет остановлено движение на дороге Вербилово-Грязное-Боринское в Липецком округе из-за ремонта моста.

«Работы начнутся в 9 утра. Движение будет останавливаться периодически, на срок до 30 минут», — говорится в сообщении.

Водителей просят планировать поездки заранее
ремонт моста
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Комментарии (2)

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Иванищев
21 минуту назад
Там уже несколько лет такое движение. Мост через Ериловку.
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Андрей
27 минут назад
А карту можно в студию? У нас много сёл и деревень с дублированными названиями. За информацию спасибо, по работе порой не знаешь куда занесёт, но пока не ясно. Мне по крайней мере.
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