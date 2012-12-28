Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело: пытались похитить сумку с лекарствами
Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Общество
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сегодня, 10:52
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Интервальное движение вводится из-за ремонта моста в Липецком округе
Водителей просят выбирать пути объезда.
«Работы начнутся в 9 утра. Движение будет останавливаться периодически, на срок до 30 минут», — говорится в сообщении.
Водителей просят планировать поездки заранее
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