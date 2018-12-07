Липчанка подвезла попутчика, а он отнял у нее автомобиль

В ночь с 6 на 7 декабря в Липецке полицейские задержали подозреваемого в разбое. Дважды судимый мужчина отнял автомобиль у подвезшей его женщины.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 46-летняя горожанка посадила в свой "ВАЗ-2115" попутчика на Левом берегу и довезла его до дома. Мужчина попросил подождать, пока он принесет деньги за проезд. К машине пассажир вернулся с ножом.



Вооруженный разбойник выбросил липчанку из автомобиля и отправился кататься. Задержали его, после звонка хозяйки машины в полицию, на улице Тепличной в поселке Новая Жизнь. Мужчина сидел за рублем отнятого "ВАЗа" в стельку пьяным.



Выяснилось, что 35-летний задержанный был судим за кражу и угон. В отношении рецидивиста возбуждено новое уголовное дело, на этот раз за разбой. Он заключен под стражу.











