Происшествия

43 минуты назад

Липчанка подвезла попутчика, а он отнял у нее автомобиль

4 793
#разбой
Липчанка подвезла попутчика, а он отнял у нее автомобиль

В ночь с 6 на 7 декабря в Липецке полицейские задержали подозреваемого в разбое. Дважды судимый мужчина отнял автомобиль у подвезшей его женщины.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 46-летняя горожанка посадила в свой "ВАЗ-2115" попутчика на Левом берегу и довезла его до дома. Мужчина попросил подождать, пока он принесет деньги за проезд. К машине пассажир вернулся с ножом. 

Вооруженный разбойник выбросил липчанку из автомобиля и отправился кататься. Задержали его, после звонка хозяйки машины в полицию, на улице Тепличной в поселке Новая Жизнь. Мужчина сидел за рублем отнятого "ВАЗа" в стельку пьяным.

Выяснилось, что 35-летний задержанный был судим за кражу и угон. В отношении рецидивиста возбуждено новое уголовное дело, на этот раз за разбой. Он заключен под стражу.





4 793
#разбой

Комментарии (4)

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Я

9 минут назад
НатальяВалерьевна, ты дура?
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Да уж...

13 минут назад
НатальяВалерьевна, это точно!)))))
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НатальяВалерьевна

14 минут назад
Тупая курица... пусть еще подвезет кого-нибудь...
ответить

судить пьянь

15 минут назад
Уффф, хорошо хоть, что не надругался.
ответить

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