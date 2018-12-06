График липецкого снайпера: ни дня без медали

Ирина Измалкова сегодня удостоилась уже второй награды в Ижевске.

Вторую медаль завоевала на Всероссийских соревнованиях в Ижевске положила в копилку сборной Липецкой области неувядающая Ирина Измалкова.

Сегодня Заслуженный мастер спорта Измалкова взяла «бронзу» в упражнении ВП/ДМ-40 - в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени. Особенность этого вида стрельбы в том, что половина мишеней «бегут» с быстрой скоростью, половина - с медленной. Ирина выбила 367 очков из 400 возможных, что соответствует третьему результату. Выше оказались ее «подруги-соперницы»: победила Ольга Степанова из Санкт-Петербурга - 383 очка, второй место заняла омичка Юлия Эйдензон - 373.

До этого Измалкова получила «серебро» в стрельбе из винтовки с 10 метров по неподвижной мишени. Вновь нестареющая спортсменка живет на соревнованиях под девизом «Ни дня без медали».

Ирина представляет ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва имени А.М. Никулина», что в Конь-Колодезе и параллельным зачетом выступает за ЦСКА. Тренер спортсменки - заместитель директора конь-колодезьской школы Ирина Никулина.

После первых дней соревнований в Ижевске на счету наших стрелков три медали, и все они добыты спортсменами знаменитой сельской школы. Ранее Иван Стукачев настрелял на «серебро» из пневматического пистолета с 10 метров.

Параллельно в Ижевске проходит и Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия. завершатся соревнования 8 декабря.