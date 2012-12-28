На НЛМК определили лучших водителей карьерных самосвалов

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди водителей карьерных самосвалов. В нем приняли участие 12 человек с 4 площадок компании: НЛМК, Доломит, Стагдок и Стойленский ГОК. Все они – победители и призеры внутренних конкурсов.

— Для водителя это прекрасная возможность показать свое мастерство и посостязаться с равными себе. Внутригрупповой конкурс — особенное событие. Он позволяет нашим сотрудникам расширить кругозор, а также посмотреть на коллег с других площадок, обменяться опытом, — рассказал и.о. директора по транспорту НЛМК Александр Безрядин.Конкурс проходил в два этапа. Сначала участники ответили на 80 вопросов теста, а затем показали свое мастерство в практических упражнениях. Каждому предстояло выполнить 8 фигур на карьерном самосвале. Это были задания на скорость, маневренность и точность. При подсчете баллов учитывалось время и аккуратность прохождения полосы препятствий. В одном из испытаний участникам нужно было проехать на большегрузе с полным ведром на подножке и остановиться в отмеченном месте, не расплескав воды.Лучшим водителем карьерного самосвала стал водитель НЛМК Алексей Федулов. Летом 2024 года Алексей победил на внутреннем конкурсе. Второе место занял его коллега по площадке Алексей Акименко, третье — Владимир Каширин, водитель Доломита.Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. В 2024 году на НЛМК уже прошло более 30 соревнований, а всего состоится 40.