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Общество
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42 минуты назад
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
21 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат потребителям на восьми улицах, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться в домах №№ 2, 4 по улице Аносова, №№ 16, 18, 20 по проспекту мира, а с 09:00 до 18:00 – в домах №№ 83а, 87б по улице Юношеской, № 27 по улице Карла Маркса, № 3 на площади Петра Великого. Отключения света составят не более трех часов в указанные промежутки времени.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 1, 18 по улице Третьякова, №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, № 18 по улице Юношеской, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 8 по улице Пожарского, также улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Водную, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Литейную, Семенова Тян-Шанского, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Свободный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую.
С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах №№ 9а, 11 по улице Зегеля, № 1 на площади Плеханова, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 36 в переулке Космическом, №№ 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а в садоводчестве «Сокол-2», также на улицах Белорусской, Брюллова, Баумана, Стасова.
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