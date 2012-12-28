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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
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42 минуты назад
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

21 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат потребителям на восьми улицах, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ вл. 103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, вл. 109а, 109б, 109в, 109г, 109е, 109и, 109к, 111, 111 вл. 1, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 4, 111стр. 5, 111а стр. 1, 111в, 111г, 113, 113а, стр. 115/2, стр. 115/3, 115/5, 115/6, стр. 115а, 115б, 115в, 115е, 115ж, 117, 117а, 117б, 117в, 117г, 117д, 117е, 117ж, 119, 119а, 119б, 119в, 119г, вл. 119г, 119д, 119е, стр. 119е к.1, 121а, 121б, 125, 125б, 125в, 125г, 127а, 127б, 128, 128 стр. 1, вл. 129, вл. 129/2, вл. 129/4, вл. 129а, вл. 130, 130а, 130а стр. 1, 130б, вл. 130в, стр. 131б, вл. 131в, вл. 132, вл. 132а, вл. 133а, стр. 133б, вл. 134, 134а, 135а, вл.135а, 136, 136 стр. 1 по улице Ковалева, также жители частного сектора улиц Олимпийской, Зорге, Постышева, Писарева, Ударников, Ново-Весовой. 
Воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

21 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться в домах №№ 2, 4 по улице Аносова, №№ 16, 18, 20 по проспекту мира, а с 09:00 до 18:00 – в домах №№ 83а, 87б по улице Юношеской, № 27 по улице Карла Маркса, № 3 на площади Петра Великого. Отключения света составят не более трех часов в указанные промежутки времени. 
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 1, 18 по улице Третьякова, №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, № 18 по улице Юношеской, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 8 по улице Пожарского, также улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Водную, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Литейную, Семенова Тян-Шанского, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Свободный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую.

С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах №№ 9а, 11 по улице Зегеля, № 1 на площади Плеханова, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 36 в переулке Космическом, №№ 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а в садоводчестве «Сокол-2», также на улицах Белорусской, Брюллова, Баумана, Стасова. 

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Комментарии (2)

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Да уж
33 минуты назад
Пока снегом не замело-работайте братья.А летом потом отдыхайте.Благослови Вас на подвиг.
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Да уж
34 минуты назад
Пока снегом не замело-работайте братья.А летом потом отдыхайте.Благослови Вас на подвиг.
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