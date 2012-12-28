28-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке морепродуктов в интернете

А 24-летний мужчина перевёл больше трёх миллионов рублей на безопасный счёт.

Мошенники продолжают обманывать жителей Липецкой области под самыми разными предлогами. 19 ноября в полицию обратилась 28-летняя липчанка, которая ещё в конце октября решила купить морепродукты через интернет и перевела продавцу 6000 рублей. Обещанные деликатесы она так и не получила.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкой области, 24-летнего липчанина обманули по распространённой схеме — предложив перевести деньги на «безопасный счёт». С 13 по 19 ноября молодой мужчина переводил деньги через криптокошелёк и отправил мошенникам больше трёх миллионов рублей.А жительницу Задонска обманули, предложив заработать деньги в интернет-магазине и потом их вывести. С 17 по 19 ноября она таким образом лишилась 176 800 рублей.