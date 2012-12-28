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Происшествия
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20 минут назад
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28-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке морепродуктов в интернете
А 24-летний мужчина перевёл больше трёх миллионов рублей на безопасный счёт.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкой области, 24-летнего липчанина обманули по распространённой схеме — предложив перевести деньги на «безопасный счёт». С 13 по 19 ноября молодой мужчина переводил деньги через криптокошелёк и отправил мошенникам больше трёх миллионов рублей.
А жительницу Задонска обманули, предложив заработать деньги в интернет-магазине и потом их вывести. С 17 по 19 ноября она таким образом лишилась 176 800 рублей.
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