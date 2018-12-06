Легко отделался: за оборот алкоголя предприниматель заплатит «всего» 500 тысяч рублей

Наказание за продажу спиртного без лицензии в последнее время стало очень строгим.

Полмиллиона рублей в казну государства заплатит владелец кафе на улице Первомайской в Липецке за продажу в своем заведении алкоголя без лицензии.

Такое решение вынес арбитражный суд Липецкой области на основании ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ.

Бойкую торговлю спиртным из-под полы пресекли сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области. Они составили все материалы, которые и передали в суд.

При этом предпринимателю назначили самое скромное наказание из возможных. Ведь санкция статьи подразумевает наказание от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.



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