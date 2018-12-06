Общество

25 минут назад

Легко отделался: за оборот алкоголя предприниматель заплатит «всего» 500 тысяч рублей

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#Алкоголь #незаконный оборот #арбитражный суд #управление потребительского рынка
Легко отделался: за оборот алкоголя предприниматель заплатит «всего» 500 тысяч рублей

Наказание за продажу спиртного без лицензии в последнее время стало очень строгим.

Полмиллиона рублей в казну государства заплатит владелец кафе на улице Первомайской в Липецке за продажу в своем заведении алкоголя без лицензии.

Такое решение вынес арбитражный суд Липецкой области на основании ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ.

Бойкую торговлю спиртным из-под полы пресекли сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области. Они составили все материалы, которые и передали в суд.

При этом предпринимателю назначили самое скромное наказание из возможных. Ведь санкция статьи подразумевает наказание от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото moiklin.ru

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#Алкоголь #незаконный оборот #арбитражный суд #управление потребительского рынка

Комментарии (3)

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нонка

9 минут назад
Барыга жадный не делился)
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Д

14 минут назад
Слушай , Давай дальше вместе будем продолжать ,Только так можно поднять бабло в этой Путинской России!!! Будем аккуратнее, осмотрительней, вкусняшку будем делать и все будет хорошо !!!Сам Путин спасибо будет говорить ,он будет в долях!!! А что нормуль !!!
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Д

20 минут назад
Путинский воровской режим ...все правильно ,Беспредел.. трави ,хапай, воруй!!! Всё по-путински !!!
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