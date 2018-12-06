Происшествия

47 минут назад

Гастролеры из Белгородской области попались на краже из деревенского дома

4 543
#кража
Гастролеры из Белгородской области попались на краже из деревенского дома

В полиции считают, что задержанные причастны к серии подобных преступлений.

5 декабря в деревне Каменка Тербунского района двое мужчин выбили дверь дома 65-летнего пенсионера и украли газовую плиту.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские по подозрению в краже задержали двух жителей Белгородской области 32-х и 33 лет. Установлено, что подозреваемые передвигались на автомобиле «ВАЗ-21074» зеленого цвета. Полиции проверят причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории района.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Расследование проводит МО МВД России «Тербунский».

4 543
#кража

Комментарии (4)

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Кривскому недоумку

2 минуты назад
Кривский, даун ты больной на голову!
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Дед

11 минут назад
Шо не хохлы то?
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Кривский

12 минут назад
Наверное еду собирались приготовить раз плиту хотели утащить, на лицо Путинский режим что люди с голоду пухнут даже готовить не на чем, а по сему повелеваю данных товарищей понять и простить, PS: ваш царь
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Большой куш

14 минут назад
Ненавижу *, ьлть
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