Гастролеры из Белгородской области попались на краже из деревенского дома

В полиции считают, что задержанные причастны к серии подобных преступлений.

5 декабря в деревне Каменка Тербунского района двое мужчин выбили дверь дома 65-летнего пенсионера и украли газовую плиту.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские по подозрению в краже задержали двух жителей Белгородской области 32-х и 33 лет. Установлено, что подозреваемые передвигались на автомобиле «ВАЗ-21074» зеленого цвета. Полиции проверят причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории района.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Расследование проводит МО МВД России «Тербунский».