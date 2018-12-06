Липецк засиял новогодними огнями

Обзор Instagram.

Вчера вечером липчане смогли увидеть, как Липецк будет выглядеть в канун Нового года. Праздничными огнями засияли каскад фонтанов, конструкции на улице Ленина, гирляндами украсили деревья вдоль дорог. Новогодний наряд добавил праздничного настроения липчанам. Снимки сияющего Липецка заполонили Instagram.Напомним, что запуск новогодней иллюминации запланирован в Липецке на 15 декабря.