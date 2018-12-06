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сегодня, 09:34

Липецк засиял новогодними огнями

4 889
#новый год #украшение #соцсети

Обзор Instagram.

Вчера вечером липчане смогли увидеть, как Липецк будет выглядеть в канун Нового года. Праздничными огнями засияли каскад фонтанов, конструкции на улице Ленина, гирляндами украсили деревья вдоль дорог. Новогодний наряд добавил праздничного настроения липчанам. Снимки сияющего Липецка заполонили Instagram.







Напомним, что запуск новогодней иллюминации запланирован в Липецке на 15 декабря.
4 889
#новый год #украшение #соцсети

Комментарии (4)

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Я

12 минут назад
Жгем электроэнергию за счет налогоплательщиков? Лучше б во дворах освещение сделали.
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Гость

14 минут назад
Вау как красиво
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Хорошие огни

сегодня, 09:44
А дороги не чищены!
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Калдырь

сегодня, 09:41
А если бы еще дороги были почищены липецк засиял еще ярче.
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