Липецкая пилотажная группа готовится к выступлению во Владивостоке

7 декабря на аэродроме Центральная Угловая, под Владивостоком, пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В числе прочих мероприятий над аэродромом пройдёт авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» (Липецкого авиацентра).

В своей программе «Соколы России» на тяжелых маневренных истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает тактические приёмы воздушного боя. Во время показа летчики продемонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет оценить маневренные возможности истребителей и мастерство летчиков. Сложность этой программы заключается в пилотаже боевых самолётов на малой высоте (до 200 м) и ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800км/ч).

Кроме воздушного боя и одиночного пилотажа «Соколы России» осуществляют групповой высший пилотаж в полётном порядке «ромб», состоящем из 4 истребителей, где показывают комплекс фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск и т.д. на минимальных интервалах и дистанциях.

Возглавляет пилотажную группу Заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев.

В настоящее время летчики уже прибыли в Приморье и проводят тренировочные полёты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.