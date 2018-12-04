В России
сегодня, 16:02
ФАС поддержала появление на бутылках надписи «Алкоголь убивает»
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Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект за подписью замруководителя службы Алексея Доценко.
Как сообщают «Известия», в отзыве сказано, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного. Устрашающая надпись должна быть единой для всех производителей.
Сегодня они предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но четких требований к тексту нет.
Эксперты отмечают, что большего эффекта можно достичь, если сопроводить надпись пугающей картинкой, но в ФАС считают эту меру излишней.
23 ноября бумаги были направлены в Минздрав, который отвечает за разработку проекта отзыва правительства на предложения парламентариев.
Сегодня они предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но четких требований к тексту нет.
Эксперты отмечают, что большего эффекта можно достичь, если сопроводить надпись пугающей картинкой, но в ФАС считают эту меру излишней.
23 ноября бумаги были направлены в Минздрав, который отвечает за разработку проекта отзыва правительства на предложения парламентариев.
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