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сегодня, 16:02

ФАС поддержала появление на бутылках надписи «Алкоголь убивает»

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#алкоголь
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Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект за подписью замруководителя службы Алексея Доценко.

Как сообщают «Известия», в отзыве сказано, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного. Устрашающая надпись должна быть единой для всех производителей.  

Сегодня они предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но четких требований к тексту нет.  

Эксперты отмечают, что большего эффекта можно достичь, если сопроводить надпись пугающей картинкой, но в ФАС считают эту меру излишней.   

23 ноября бумаги были направлены в Минздрав, который отвечает за разработку проекта отзыва правительства на предложения парламентариев.  
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#алкоголь
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