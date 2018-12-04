Срубленная в лесу елка обойдется в 7300 рублей

В лесничествах Липецкой области в преддверии новогодних праздников усилена охрана хвойного молодняка.

Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, с 1 декабря в лесах дежурят мобильные группы из полицейских и лесников, на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы выставлены стационарные посты.



Управление лесного хозяйства Липецкой области напоминает и предупреждает жителей региона о штрафах за незаконную заготовку новогодних молодняков. На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одну новогоднюю красавицу составляет 7331 рублей.

К Новому году лесхозы заготовят более 25 тысяч елей и сосен. Массовая торговля новогодними деревьями начнётся с 20-го декабря.