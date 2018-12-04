Общество

39 минут назад

Срубленная в лесу елка обойдется в 7300 рублей

3 300
#лес
Срубленная в лесу елка обойдется в 7300 рублей

В лесничествах Липецкой области в преддверии новогодних праздников усилена охрана хвойного молодняка.


Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, с 1 декабря в лесах дежурят мобильные группы из полицейских и лесников, на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы выставлены стационарные посты. 

Управление лесного хозяйства Липецкой области напоминает  и предупреждает жителей региона о штрафах за незаконную заготовку новогодних молодняков. На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одну новогоднюю красавицу составляет 7331 рублей. 

К Новому году лесхозы заготовят более 25 тысяч елей и сосен. Массовая торговля новогодними деревьями начнётся с 20-го декабря. 


3 300
#лес

Комментарии (3)

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Боксер

6 минут назад
П..дарасы русский народ не н.ебешь
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Лес

10 минут назад
Это к барыгами надо применить!
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Лесная охрана

25 минут назад
Агрррррррррррррр
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