21 тысячу рублей заплатит житель Липецкой области за ловлю раков

Раколов поймал на территории заказника 250 членистоногих, за что заплатит крупную сумму

Как сообщает прокуратура Липецкой области, 30-летний житель села Сошки, находясь на территории государственного природного заказника регионального значения «Колодецкий» с помощью незаконного орудия лова добыл 250 штук особей пресноводного рака, причинв водным биологическим ресурсам материальный ущерб в размере 21 000 рублей.

По данному факту приговором мирового судьи виновный осужден по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением экологического ущерба природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика 21 000 рублей.

Исполнение судебного решения будет взято прокуратурой на контроль.