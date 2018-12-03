Общество

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21 тысячу рублей заплатит житель Липецкой области за ловлю раков

4 967
#браконьерство
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21 тысячу рублей заплатит житель Липецкой области за ловлю раков

Раколов поймал  на территории заказника 250 членистоногих, за что заплатит крупную сумму

Как сообщает прокуратура Липецкой области, 30-летний житель села Сошки, находясь на территории государственного природного заказника регионального значения «Колодецкий» с помощью незаконного орудия лова добыл 250 штук особей пресноводного рака, причинв водным биологическим ресурсам материальный ущерб в размере 21 000 рублей.

По данному факту приговором мирового судьи виновный осужден по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) к 6 месяцам  исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением экологического ущерба природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика 21 000 рублей.  

Исполнение судебного решения будет взято прокуратурой на контроль. 

4 967
#браконьерство
2

Комментарии (4)

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48

27 минут назад
Наелся раков мужик...
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Алекс

48 минут назад
Значит у бабушек, что торгуют возле Спутника, подоражают раки
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липчанка

57 минут назад
какие вы правильные а вдоль грязинской трассы значит торговать можно всю матыру оставили без раков
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иван 77

58 минут назад
опять жрать нечего
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