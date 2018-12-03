Общество

сегодня, 14:58

Поисковики региона почтили память неизвестных солдат

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#день неизвестного солдата
Поисковики региона почтили память неизвестных солдат

Поисковое движение России провело автопробег

Сегодня памятная дата России - День неизвестного солдата, отмечаемая ежегодно  в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Эту памятную дату сегодня отметили  отряды входящие в "Поисковое движение России", - липецкие "Неунываки", "Заря", грязинский "Оплот" автопробегом. Поисковики на машинах с флагом движения проехали по городу, возложили цветы и венки к вечному огню на площади Героев и памятнику катуковцам-танкистам.

Фото: Юрия Хохлова
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#день неизвестного солдата

Комментарии (3)

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Мотя

14 минут назад
Молодцы!
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Молодая гвардия

45 минут назад
Ха, а мы с флагами на сам танк залезали .
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Обломов

49 минут назад
Слава и Вечная память Защищавшим Россию!!! Благодаря им мы сейчас Живём !!!
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