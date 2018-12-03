Поисковики региона почтили память неизвестных солдат

Поисковое движение России провело автопробег

Сегодня памятная дата России - День неизвестного солдата, отмечаемая ежегодно в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.



Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.



Эту памятную дату сегодня отметили отряды входящие в "Поисковое движение России", - липецкие "Неунываки", "Заря", грязинский "Оплот" автопробегом. Поисковики на машинах с флагом движения проехали по городу, возложили цветы и венки к вечному огню на площади Героев и памятнику катуковцам-танкистам.



Фото: Юрия Хохлова

