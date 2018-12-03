Каток перед ДС «Звёздный» будет работать до 8 марта

Кататься на нем можно будет полтора часа всего за сто рублей.

Сегодня на брифинге в администрации Липецка вице-мэр Евгений Павлов рассказал журналистам о планах на новогодние и рождественские праздники. В него вошли 300 мероприятий, которые пройдут в городе с 15 декабря 2018-го по 14 января 2019 года.



Торжественное открытие зимнего сезона «Петровские забавы, или новогодний фейерверк по-Липецки» состоится 22 декабря на площади у СК «Звёздный». Потому, что в этом году именно эта площадь станет центром притяжения горожан по причине размещения на ней большого катка с искусственным льдом (об этом - ниже).



Свои мероприятия готовят учреждения Централизованной библиотечной системы города. Среди них детские праздники и утренники, квесты, турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Акция «А у нас Новый год» включит в себя 32 книжно-иллюстративных выставки, 67 информационных и культурно-просветительских мероприятий.



Насыщенными будут программы центральных учреждений культуры. ДК «Городской» покажет «Семь сказок Скорохода для встречи Нового года». Кроме того, на его базе пройдут новогодние утренники для целевой аудитории – детей сотрудников НЛМК. Липецкий Дом музыки пригласит жителей города на музыкальное ревю «Самый лучший Новый год» с участием профессиональных творческих коллективов и актёров театра. «Дворец культуры «Сокол» ждет ребят на представлении «Сон в зимнюю ночь, или тайна старинных часов». В жилых районах Сырский Рудник, Матырский, Дачный и 10 шахта традиционно состоятся новогодние представления.



Музей народного и декоративно-прикладного искусства готовит новогодние утренники в стиле 70-х годов 20 века, новогодние вечера в стиле «Голубой огонек» и интерактивные программы «Новый год у купца Болховитинова».



Липецкий драматический театр предложит зрителям спектакли «Хрустальная сказка» (театральная версия сказки Шарля Перро «Золушка»), «Часы с боем» (по мотивам оперетты «Летучая мышь»).



После недолгого перерыва департамент культуры и туризма возвращается к проведению елок для детей сотрудников учреждений городской бюджетной сферы. Главной площадкой для этой аудитории и местом семейного отдыха в сезоне 2018-2019 станет Липецкий Дом музыки. Под звуки флейты и органа зрителям будет показан музыкальная сказка «Приключения Верочки в новогоднюю ночь». Одним из ключевых событий цикла Новогодних и Рождественских мероприятий станет проведение здесь утренника для одаренных детей.



В парках и зоопарке запланирована организация зимнего досуга липчан и гостей города на открытом воздухе: анимированные детские мероприятия, семейные соревнования и конкурсы, катание на пони и собачьих упряжках. При благоприятных погодных условиях начнут работу ледовые горки, лыжни и катки, на которых будут обеспечены музыкальное сопровождение, иллюминация, прокат коньков, продажа горячих напитков. В Верхнем парке пройдет акция «Письмо Деду Морозу».



В период новогодних праздников подведомственными учреждениями департамента культуры и туризма администрации города Липецка будет проведено 100 благотворительных мероприятий.



С 01.00 до 03.00 часов 1 января 2019 года на 10 площадках в жилых районах и парках города творческими коллективами муниципальных учреждений культуры будут проведены новогодние дискотеки.



Вице-мэр предполагает, что новогодние мероприятия посетят более 100 тысяч человек.



В период с 18 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в школах, домах и центрах детского творчества, детских садах города пройдет более 1000 праздничных мероприятий. Около 70 тысяч детей примут участие в новогодних утренниках, игровых программах и театрализованных представлениях.



В предстоящем зимнем сезоне любителей активного отдыха ждут 10 катков, 27 хоккейных коробок и 7 лыжных трасс. Как и в предыдущие годы будут организованы катки и прокат коньков в спортивном комплексе «Сокол», на территории ФОК «Пламя», на стадионе спорткомплекса «Липецкий металлург». Решается вопрос по центральному стадиону «Металлург». Традиционно места массового катания появятся в Нижнем парке и Парке Победы, а также в парке «Быханов сад». Для жителей района «Сырский рудник» планируется организовать каток на стадионе «Литейщик». Кроме того, 27 хоккейных коробок зальют в разных районах города. Большую часть из них возьмет на себя муниципальное автономное учреждение «Спортивный город». Вход на них будет платным - 100 рублей. Кроме того, липчан ждут крытые площадки спортивных комплексов «Звездный» и «Ледовый» (посетитель отдаст 200 рублей за выход на лед). Как и прежде, будут организованы сеансы семейного катания на коньках по льготным ценам. Любителей лыжного спорта будут ждать трассы в парке Победы, Нижнем Парке, парке «Быханов сад», а также проложенные в парковой зоне дворца культуры «Сокол», на территории Каменного лога в 19 микрорайоне и на стадионе «Янтарь» спортивной школы № 12.



Евгений Павлов сообщил, что уже начался монтаж катка на Комсомольском пруду. Там будет и прокат коньков.



Установка ледовой площадки с искусственным покрытием планируется на площади перед СК «Звездный» (ее ранее хотели установить на площади Ленина-Соборной, но от идеи из-за сложностей в реализации отказались). Точный размер такого катка - 30 на 60 метров. Это - стандартная канадская хоккейная коробка. Завтра начнётся выравнивание основания под это сооружение. К 25 декабря монтаж коробки закончится. И функционировать он будет до 8 марта!



- Катание на этом катке будет продолжаться полтора часа, а не 45 минут, как на искусственном льду в самом Дворце спорта. И билет на лёд будет стоить 100 рублей, - заметил Евгений Павлов.



Кстати, у этого же Дворца спорта будут организованы волейбольные матчи на снегу.



В самом СК «Звездный» совместно с продюсерским центром «Союз-престиж» представят новую ледовую сказку «Новогодние приключения Буратино». В ней будут задействованы артисты Московского цирка на льду, участники ежегодных театральных фестивалей в Шотландии, мастера спорта СССР по спортивным танцам Игорь Кобзев и Виктория Теплякова. Сеансы начнутся с 29 декабря и продлятся до 7 января.



- 15 декабря в Липецке зажгут всю иллюминацию - и старую, и новую, - сообщил вице-мэр.









