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Скворцова рассказала о высоких показателях по выявлению ВИЧ на ранних стадиях

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Скворцова рассказала о высоких показателях по выявлению ВИЧ на ранних стадиях

В России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей. Об этом «Известиям» рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По словам главы Минздрава, во всех регионах страны утверждены и реализуются планы действий по расширению охвата населения скринингом на ВИЧ-инфекцию.

«Такие меры позволили повысить выявляемость ВИЧ-инфекции на ранних стадиях. 73% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослого населения и 80% у детей определяются на ранних стадиях», — заявила Скворцова.

В планах Минздрава — повышение качества скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, дальнейшее повышение доступности антиретровирусной терапии и установление контроля над распространением ВИЧ-инфекции.

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