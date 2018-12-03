В России

сегодня, 10:17

Россия ждет возвращения скифского золота из Нидерландов в Крым

171

Скифская коллекция из музеев Крыма, которую от Нидерландов требует вернуть Украина, должна вернуться в Крым, и МИД России делает для этого всё возможное. Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, министр культуры РФ в 2000–2004 годах Михаил Швыдкой.

Коллекция скифского золота, включающая около 2 тыс. артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

Швыдкой рассказал, что в ходе судебного процесса по возвращению коллекции российская сторона настаивает на решении этой проблемы на уровне межмузейных отношений.

«Попросту говоря, из одного музея в другой были направлены вещи и по договору они должны были вернуться туда, откуда их отправляли… А вывезена она была из музеев Крыма», — сообщил он.

Другая позиция заключается в том, что музейные фонды принадлежат государству.

171

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Скворцова рассказала о высоких показателях по выявлению ВИЧ на ранних стадиях
Скворцова рассказала о высоких показателях по выявлению ВИЧ на ранних стадиях

сегодня, 10:20

В России
В Керченском проливе столкнулись два корабля
1
В Керченском проливе столкнулись два корабля

01.12.2018 16:20

В России
В Омской области более 20 вагонов сошли с рельсов
В Омской области более 20 вагонов сошли с рельсов

01.12.2018 09:48

В России
Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы
#спортивная стрельба
Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

30.11.2018 18:18

Спорт
#Авария #ДТП
Автобус с 18 шахтерами перевернулся в Кузбассе

30.11.2018 17:22

В России
#СПИД
В России выявлено свыше 12 тыс. ВИЧ-положительных детей

30.11.2018 17:19

В России