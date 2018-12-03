Общество
23 минуты назад
Липчанин ищет меценатов для съемок фильма
Короткометражную ленту планируют показать уже будущей осенью.
Начинающий режиссер из Липецка Антон Савкин запустил в Сети краундфандинг в поддержку своего проекта — короткометражного фильма «Слепок». На аренду кинотехники и съемочных помещений команде нужно 100 000 рублей.
Лента «Слепок» - фантастическая драма. Главный герой по имени Александр – дизайнер архитектурного бюро, занимающийся разработкой комплекса для слепых людей. Молодой человек готовится отправить свой проект в качестве конкурсной работы на получение гранта, однако начальник отказывается принять его работу. Александр отчаивается, главную мечту и смысл его жизни не оценили. Весь мир героя рушится, как и надежды на осуществление проекта. Но все изменится, когда в его жизни начнут происходить странные события. Александр попадет в параллельный мир, где все на первый взгляд идеально: люди счастливы, у них есть все то, о чем они мечтают. Но будет ли там счастлив Александр и что ему нужно для счастья — интрига фильма.
«Слепок» уже готов к съемкам. Команда написала сценарий, подобрала актеров и подготовка к съемочного процессу. По завершению работы команда планирует отправить картину на различные кинофестивали, а на октябрь 2019 года намечается релиз фильма.
Сбор средств на проект будет идти еще 8 дней. Пока «Слепок» собрал всего 500 рублей.
Лента «Слепок» - фантастическая драма. Главный герой по имени Александр – дизайнер архитектурного бюро, занимающийся разработкой комплекса для слепых людей. Молодой человек готовится отправить свой проект в качестве конкурсной работы на получение гранта, однако начальник отказывается принять его работу. Александр отчаивается, главную мечту и смысл его жизни не оценили. Весь мир героя рушится, как и надежды на осуществление проекта. Но все изменится, когда в его жизни начнут происходить странные события. Александр попадет в параллельный мир, где все на первый взгляд идеально: люди счастливы, у них есть все то, о чем они мечтают. Но будет ли там счастлив Александр и что ему нужно для счастья — интрига фильма.
«Слепок» уже готов к съемкам. Команда написала сценарий, подобрала актеров и подготовка к съемочного процессу. По завершению работы команда планирует отправить картину на различные кинофестивали, а на октябрь 2019 года намечается релиз фильма.
Сбор средств на проект будет идти еще 8 дней. Пока «Слепок» собрал всего 500 рублей.
пятиха
однако
кинокритик
\\\