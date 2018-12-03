Общество

23 минуты назад

Липчанин ищет меценатов для съемок фильма

4 231
#проект #поддержка #крайндфандинг
Липчанин ищет меценатов для съемок фильма

Короткометражную ленту планируют показать уже будущей осенью.

Начинающий режиссер из Липецка Антон Савкин запустил в Сети краундфандинг в поддержку своего проекта — короткометражного фильма «Слепок». На аренду кинотехники и съемочных помещений команде нужно 100 000 рублей.

Лента «Слепок» - фантастическая драма. Главный герой по имени Александр – дизайнер архитектурного бюро, занимающийся разработкой комплекса для слепых людей. Молодой человек готовится отправить свой проект в качестве конкурсной работы на получение гранта, однако начальник отказывается принять его работу. Александр отчаивается, главную мечту и смысл его жизни не оценили. Весь мир героя рушится, как и надежды на осуществление проекта. Но все изменится, когда в его жизни начнут происходить странные события. Александр попадет в параллельный мир, где все на первый взгляд идеально: люди счастливы, у них есть все то, о чем они мечтают. Но будет ли там счастлив Александр и что ему нужно для счастья — интрига фильма.

«Слепок» уже готов к съемкам. Команда написала сценарий, подобрала актеров и подготовка к съемочного процессу. По завершению работы команда планирует отправить картину на различные кинофестивали, а на октябрь 2019 года намечается релиз фильма.

Сбор средств на проект будет идти еще 8 дней. Пока «Слепок» собрал всего 500 рублей.
4 231
#проект #поддержка #крайндфандинг

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

пятиха

6 минут назад
как жалко, что не хватает всего пять тыщ на вещ, которая стоит пять тыщ
ответить

однако

8 минут назад
Мечты, мечты...про реальную жизнь фильмы надо снимать!!!
ответить

кинокритик

11 минут назад
Глуповатый, если честно, сценарий. И... за 100 тысяч нормальный фильм никогда не снимешь.
ответить

\\\

17 минут назад
у лысого бегуна много денег. Раз благотворительностью не занимается, пусть меценатством займется, хоть какую то пользу кому-то принесет.
ответить

Еще в рубрике

Спили мушку, сынок!
Спили мушку, сынок!

вчера, 21:56

Общество
Очередной киоск в Липецке попался на торговле пивом
#Нелегальная торговля #пиво #алкоголь
35
Очередной киоск в Липецке попался на торговле пивом

вчера, 15:07

Общество
Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить» (ФОТО, 18+)
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
52
Суровый Липецк-29: «Общежитие, в которое лучше не заходить» (ФОТО, 18+)

вчера, 12:41

Общество
Иллюзия порядка (ФОТО)
2
Иллюзия порядка (ФОТО)

вчера, 11:39

Общество
Один день из жизни отличника
#люди GOROD48
Один день из жизни отличника

вчера, 11:38

Общество
«Никогда такого не было, и вот опять»
#снег
50
«Никогда такого не было, и вот опять»

вчера, 11:01

Общество